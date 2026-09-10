Sydney Sweeney se desnuda en un provocador anuncio que vuelve a desatar polémica - NOVIG

MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

Sydney Sweeney vuelve a estar en el centro de la polémica por una camapaña publicitaria. La estrella de Euphoria y La asistenta se ha desnudado en un provocador anuncio para Novig, una nueva plataforma de apuestas deportivas.

Como puede apreciarse en el spot, Sweeney aparece sin ropa y posando de manera seductora junto a diversos elementos deportivos, tales como balones de fútbol americano o un bate de béisbol, colocados estratégicamente para no dejar ver más de lo deseado de la anatomía de la actriz. Un carrusel de atrevidas y sensuales imágenes de Sweeney en contexto deportivo al ritmo de 'Come Down', el tema del rapero Anderson Paak.

"¿Crees que sabes de deportes? Demuéstralo. Novig es solo deporte, así que querían mostrar únicamente deportes", explica la actriz en el anuncio. El clip finaliza con la actriz de Immaculate o Cualquiera menos tú explicando que en esta plataforma "nada de apostar en guerras, muertes o políticas. Solo tú y tus opiniones sobre deportes".

UNA IDEA DIVERTIDA PARA CENTRAR TODA LA ATENCIÓN EN EL DEPORTE

"La campaña buscaba apostar por una idea divertida", explica Sweeney en un comunicado recogido por Variety. "El concepto es sencillo: dejar de lado todo el ruido y centrar la atención exclusivamente en el deporte. La campaña da vida a esa idea con seguridad, humor y un toque desenfadado", apunta la actriz.

"Los aficionados al deporte merecen un mercado de predicciones creado específicamente para ellos", afirma Jacob Fortinsky, cofundador y CEO de Novig, en otro comunicado recogido por el medio. "Hay muchos lugares en los que la gente puede participar en mercados de predicciones sobre distintas categorías", añade.

"Nuestro ámbito son los deportes y, al centrarnos exclusivamente en ellos, hemos creado una experiencia mejor para los aficionados. Sydney ha ayudado a transmitir ese mensaje de una forma imposible de ignorar", finaliza Fortinsky.

Novig se lanzó a nivel nacional el pasado mes bajo un marco regulatorio supervisado a nivel federal. La plataforma está dirigida a mayores de 21 años y combina el funcionamiento de los mercados financieros modernos con una experiencia centrada en el deporte.

El anuncio de la compañía es la última campaña de corte provocador protagonizada por Sweeney, que a comienzos de este año lanzó su propia marca de lencería, Syrn, para la que ha publicado varios vídeos de tono sensual. La actriz también protagonizó una campaña de vaqueros para American Eagle que desató la polémica porque hacía un juego de palabras con "jeans" (vaqueros) y "genes" (genes), en lo que algunos señalaron como un mensaje supremacista blanco que promovía la eugenesia, la teoría que defiende la mejora de la especie humana a través de la selección genética de ciertos rasgos y la reproducción selectiva, y la supremacía de la raza aria.

Sin embargo, Sweeney, quien además es socia estratégica y accionista de Novig, aseguró en una entrevista con GQ que no le afectó en absoluto y, de hecho, la compañía de AE emitió un comunicado remarcando que la campaña siempre había tratado sobre los vaqueros.