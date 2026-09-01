Una estrella de Off Campus se une a Sydney Sweeney en la secuela de La asistenta- DIAMOND FILMS

MADRID, 1 Sep. (CulturaOcio) -

Con más de 400 millones de dólares en taquilla, La asistenta fue una de las cintas más rentables del pasado año. Su secuela, de nuevo protagonizada por Sydney Sweeney, sigue adelante y ahora ha sumado un rostro muy conocido a su reparto. Stephen Kalyn, actor de series como Off Campus o Gen V, ha fichado por el filme que adaptará el segundo libro de la saga escrita por Freida McFadden, El secreto de la asistenta.

Solo unas horas después de que Deadline informara de la incorporación de Kalyn en la secuela, que tiene previsto ver la luz el 17 de diciembre de 2027 el propio actor confirmó su fichaje.

Lo hizo con un vídeo en sus redes sociales en las que aparecía leyendo la novela en la que se basará la película y que revelaba encarnará a Brock, el adinerado abogado que mantiene una relación sentimental con el personaje de Sweeney.

El secreto de la asistenta sigue a Millie Calloway (Sweeney) quien, tras su experiencia con los Winchester, acepta un nuevo empleo en la casa de un matrimonio adinerado, encarnado por Kirsten Dunst y Paul Anthony Kelly. No obstante, tal y como ocurriera en la primera entrega, la pareja esconde oscuros secretos y, en esta ocasión, Millie ni siquiera puede ver a la señora de la casa.

El filme también contará en su reparto con Brittany Snow, quien dará vida a una recepcionista de la empresa del marido, según informan diversos medios estadounidenses.

LA SECUELA DE LA ASISTENTA YA TIENE FECHA DE ESTRENO

Está previsto que el rodaje de El secreto de la asistenta comience a finales de este año, de cara a un estreno fijado para el 17 de diciembre de 2027. Paul Feig volverá a ejercer como director y Rebecca Sonnenshine, que fue la encargada de adaptar la primera novela, retomará sus labores de guionista.

Con una recaudación de 400 millones de dólares a nivel mundial, La asistenta se convirtió en la cinta más taquillera de la carrera de Feig. Además de con Sweeney, el filme contó en su elenco con Amanda Seyfried, Michele Morrone y Brandon Sklenar.

Por el momento, no se ha confirmado una tercera película de La asistenta, pero la saga literaria sí cuenta con un título más, La asistenta te vigila.