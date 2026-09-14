El anuncio de Sydney Sweeney desnuda indigna a atletas olímpicas: "Dejad de sexualizar a las mujeres en el deporte" - NOVIG/YOUTUBE

MADRID, 14 Sep. (CulturaOcio) -

Sydney Sweeney vuelve a estar en el centro de la polémica por una de sus campañas publicitarias. Varias atletas olímpicas han cargado duramente contra el sugerente y provocador anuncio protagonizado por la estrella de Euphoria para la plataforma de apuestas deportivas Novig y exigen que se deje de "sexualizar a las mujeres en el deporte".

En el spot, Sweeney aparece desnuda posando de manera seductora junto a diversos elementos deportivos colocados estratégicamente para tapar sus partes íntimas. Y pocos días después del lazamiento del controvertido spot, varias atletas femeninas han denunciado en redes el anuncio de Novig por la sexualización de las mujeres en el ámbito deportivo.

"No tengo ni puta idea de qué estaba haciendo Sydney Sweeney, pero estamos en 2026. Dejad de sexualizar a las mujeres en el deporte", afirma la medallista olímpica británica Lucy Davis en una publicación de Instagram.

"No puedo describir lo indignada que me siento cuando veo esto", expresa la nadadora australiana Ariarne Titmus, cuatro veces campeona olímpica y seis veces campeona mundial, también en Instagram.

"No solo es una bofetada en la cara para todas las mujeres que han dedicado su vida a perfeccionar su disciplina, sino también para todas aquellas que disfrutan del deporte por lo que realmente es: trabajo en equipo, amistad, dedicación, excelencia y unión", añade.

"¿Cómo es posible que vivamos en un mundo en el que seguir sacando dinero del cuerpo de una mujer y sexualizando el deporte femenino sea algo que todavía ocurre?", cuestionaba Titmus.

La respuesta de la gimnasta Gracie Kramer mostraba un vídeo de algunas de sus mejores actuaciones deportivas con una respuesta similar a la de Davis. "No sé qué estaba haciendo Sydney Sweeney, pero así es como luce una mujer en el deporte", apunta en la publicación.

Por su parte, Amy Hunt, deportista británica que compite en atletismo, que a principios de este verano se proclamó campeona de Europa por cuarta vez, hizo alusión al anuncio de Sweeney después de firmar su mejor marca de la temporada en la final de los 200 metros del Ultimate Championship, celebrado en Budapest. "Sydney Sweeney, así son las mujeres en el deporte", dice Hunt durante una entrevista con la BBC.

En cambio, la respuesta de la subcampeona olímpica de waterpolo Tilly Kearns fue mucho más contundente: "Odio muchísimo el nuevo anuncio de Sydney Sweeney sobre deporte", sentencia.

LA RESPUESTA DE SWEENEY A LAS CRÍTICAS

"La campaña buscaba apostar por una idea divertida", explicó Sweeney en un comunicado recogido por Variety. "El concepto es sencillo: dejar de lado todo el ruido y centrar la atención exclusivamente en el deporte. La campaña da vida a esa idea con seguridad, humor y un toque desenfadado", argumentaba la actriz.

Además, Sweeney salió recientemente a responder las críticas compartiendo en sus historias de Instagram varias portadas de la revista ESPN Body Issue, una publicación que muestra a deportistas desnudos. Entre los deportistas que han sido portada de dicho magazine deportivo se encuentran la tenista estadounidense Serena Williams, la luchadora de artes marciales mixtas Ronda Rousey o el jugador de fútbol americano Miles Garrett.