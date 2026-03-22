¿Qué Supone El Final De El Hombre Inmortal Para El Futuro De Peaky Blinders Y Cómo Prepara La Secuela? - NETFLIX

MADRID, 22 Mar. (CulturaOcio) -

Peaky Blinders: El hombre inmortal prometía ser, tras seis temporadas, el final de la historia de Tommy Shelby. La película pone así el broche de oro a la serie de Steven Knight pero no supone el fin de la franquicia, ya que se ha confirmado una secuela televisiva ambientada en 1953. Y tras ver la cinta, lo que muchos se estarán preguntando es si esta prepara el camino de la nueva ficción y, en tal caso, cómo lo hace.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

En los últimos compases de El hombre inmortal, Tommy Shelby muere, ofreciendo el final más definitivo imaginable a su personaje y echando por tierra casi cualquier posibilidad de que aparezca en la secuela. El antaño líder de los Peaky Blinders recibe dos disparos en el estómago antes de matar a Beckett y le pide a su hijo que termine con su vida. A regañadientes, este lo hace y más tarde es quien en el funeral prende el carromato donde yace el cuerpo.

Resulta obvio que, tras la muerte de Tommy, Duke es el líder indiscutible de la banda criminal e incluso hereda el título de "rom baro". No obstante, no se sabe si Barry Keoghan formará parte de la serie secuela, ni si esta continuará la historia del hijo de Tommy o pasará a centrarse en otros miembros de la familia Shelby.

¿DE QUÉ TRATARÁ LA SECUELA DE PEAKY BLINDERS?

"Gran Bretaña, 1953. Tras los duros bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, Birmingham intenta alzarse de nuevo a base de hormigón y acero. En esta nueva etapa del universo Peaky Blinders de Steven Knight, la lucha por controlar el gigantesco proyecto de reconstrucción se convierte en una contienda feroz. En esta ciudad llena de oportunidades y de peligros, la familia Shelby late en el corazón de una historia manchada de sangre", reza la sinopsis de la serie, que ya tiene confirmadas dos temporadas

Puesto que se ambienta unos 13 años después de los eventos de la película, no sería del todo extraño que Duke se hubiese distanciado de los Peaky Blinders, como tampoco lo sería que siguiese al mando de los mismos. En todo caso, es de esperar que, tras la muerte de su padre, el joven lidere la banda de una forma más parecida a como lo hacía él y no con la violencia y tiranía que lo estaba haciendo al principio de la cinta y que es el motivo que lleva a Tommy a salir de su exilio.

Cabe decir, además, que aunque el personaje de Cillian Murphy haya encontrado su final, el clan Shelby permanece. Quedan con vida, entre otros, el hermano menor de Tommy, Finn; su otro hijo, Charlie y aliados de la familia como Johnny Dogs o Hayden Stagg.