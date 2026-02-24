James Gunn ensalza el giro heroico de Lex Luthor en Superman 2: Man of Tomorrow - WARNER BROS.

MADRID, 24 Feb. (CulturaOcio) -

David Corenswet y Nicholas Hoult retomarán sus respectivos roles de Clark Kent y Lex Luthor en Man of Tomorrow, que llegará a los cines el 9 de julio de 2027. James Gunn, su director y guionista, ha sugerido ahora que el eterno enemigo del Hombre de Acero será heroico en esta secuela de Superman.

"Feliz cumpleaños al ambicioso e imparable CEO y científico Lex Luthor, quien definitivamente NO es un villano, sino un protector de la Tierra y la humanidad (lo jura sobre una pila de Biblias)", comienza diciendo Gunn, conmemorando así el nacimiento del personaje con una imagen perteneciente al cómic Maldad Eterna en Instagram.

"Veremos cómo le va trabajando con su archienemigo Superman en MAN OF TOMORROW, que se estrenará en los cines el verano del 27", finaliza.

De este modo, Gunn destaca un cambio en la actitud y el rol de Luthor, que pasa de villano en Superman, donde su objetivo era acabar con Kal-El a toda costa, a una posición más heroica en Man of Tomorrow, donde se verá obligado a colaborar con el Último Hijo de Krypton para hacer frente a una amenaza mayor, la que representa el antagonista de la película, Brainiac. Esto, de hecho, no es en absoluto sorprendente. Ya en los compases finales de Superman mostraron a Kal-El viendo algo bueno en Luthor antes de que este fuese detenido y trasladado a la prisión de Belle Reve.

Por otra parte, Gunn también parece insinuar con la imagen de Luthor que el archienemigo de Superman tendrá en el filme su mítica armadura de combate verde y morada, diseñada en los cómics para enfrentarse al Hombre de Acero. Incluso, llegado el caso, es posible que modifique sustancialmente este traje para reforzarlo con kryptonita.

Dicho esto, las últimas informaciones apuntan a que ya hay tres aspirantes para encarnar a Brainiac en Man of Tomorrow: Claes Bang, actor danés conocido por su papel en The Square; Matt Smith, quien volverá a interpretar a Daemon Targaryen en la temporada 3 de La Casa del Dragón, que llegará a HBO en junio; y Sam Rockwell, actor estadounidense ganador del Oscar por Tres anuncios en las afueras, además de villano en Iron Man 2 en el papel de Justin Hammer. En todo caso, aunque todavía toca esperar para averiguarlo, el 9 de julio verá la luz en salas la película de Supergirl.

Dirigida por Craig Gillespie y basada en un guion de Tom King (Supergirl: Woman of Tomorrow), junto a Ana Nogueira y Otto Binder, y protagonizada por Millie Alcock, la película presentará además a Jason Momoa en el papel de Lobo, el cazarrecompensas más salvaje de la galaxia, y a Matthias Schoenaerts (Django) como Krem de las Colinas Amarillas, un pirata y asesino espacial proveniente de un remoto planeta.