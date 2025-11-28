Superman 2: Man of Tomorrow ya tiene fecha de rodaje y James Gunn muestra el ambicioso 'storyboard' - WARNER BROS

MADRID, 28 Nov. (CulturaOcio) -

El 9 de julio de 2027 llegará a los cines Man of Tomorrow, la secuela de Superman en la que el Hombre de Acero y Lex Luthor formarán una inesperada alianza para enfrentarse al temible Brainiac. James Gunn, director del filme y presidente de DC Studios, y Nicholas Hoult, actor que interpreta a Luthor, han compartido importantes actualizaciones sobre el estado del proyecto.

"No puedo revelar nada, me metería en muchos problemas, pero empezamos a rodar en abril", ha asegurado Hoult en la Comic-Con de Perú, donde confirma los recientes apuntes que ya indicaron que la producción del largometraje empezaría en abril de 2026. Las grabaciones serán en Atlanta y en varias localizaciones de Reino Unido.

Por su parte, Gunn ha confirmado que una parte importante de la película ya está dibujada en detallados guiones gráficos. "Nuevo montón de storyboards listo para el equipo del lunes por la mañana. #MoT", reza el texto que acompaña una publicación del cineasta donde muestra una enorme pila de papel correspondiente a secuencias dibujadas de Man of Tomorrow. En respuesta a un fan, el cineasta añade que "un enorme tramo" del proyecto ya está planificado de esta manera.

El propio Gunn ha definido la cinta como "la siguiente historia de lo que llamaré la Saga de Superman" y ha subrayado que será "una película tanto de Lex como de Superman". Hasta el momento, los únicos miembros del reparto confirmados por el jefe de DC Studios son David Corenswet como Clark Kent, Nicholas Hoult como Lex Luthor y Rachel Brosnahan como Lois Lane, aunque Frank Grillo también ha revelado su participación en el proyecto como Rick Flag.

Los rumores señalan que el elenco contará también con Sol Rodríguez como la metahumana Sasha Bordeaux, con Milly Alcock como Kara Zor-El y con Jason Momoa como el violento cazarrecompensas Lobo. Precisamente, estos dos últimos intérpretes forman parte de la película de DC Studios que precede a Man of Tomorrow, Supergirl, que llegará a los cines el 26 de junio de 2026.

"Mientras celebra su 21º cumpleaños, Kara Zor-El viaja por la galaxia con su perro Krypto. En el camino conoce a una joven llamada Ruthye y termina embarcándose en una sangrienta misión de venganza", adelanta la sinopsis de Supergirl, que está dirigida por Craig Gillespie (Cruella) a partir de un guion de Tom King (Supergirl: Woman of Tomorrow), Ana Nogueira y Otto Binder.