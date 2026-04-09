Cuatro actrices luchan por ser la novia alien de Superman en Man of Tomorrow: James Gunn corrige el casting filtrado - WARNER/DC

MADRID, 9 Abr. (CulturaOcio) -

El 9 de julio de 2027 llegará a los cines Man of Tomorrow, la secuela de Superman en la que el Hombre de Acero y Lex Luthor formarán una inesperada alianza para enfrentarse al temible Brainiac. Las últimas informaciones al respecto aseguran que la película tiene a cuatro aspirantes para encarnar a Máxima, reina y guerrera alienígena que en los cómics ha sido tanto antagonista como interés amoroso del héroe kryptoniano.

Según informa Variety, las candidatas para dar vida a Máxima son Adria Arjona, actriz de Andor y Hit Man. Asesino por casualidad; Eva De Dominici, intérprete de La chica de la limpieza y No dormirás; Sydney Chandler, conocida por Alien: Planeta Tierra y No te preocupes, querida; y Grace Van Patten, vista en Tell Me Lies y Amanda Knox: Una historia retorcida. El medio estadounidense añade que las actrices ya han realizado las pruebas para el papel y que la decisión es inminente, pues el rodaje arranca la semana del 13 de marzo en Atlanta.

James Gunn, director de Man of Tomorrow y presidente de DC Studios, desmintió en Threads una versión previa del casting que, de acuerdo con Deadline, incluía a Arjona, Ella Purnell y Marisa Abela. Poco después, el medio corrigió su información y situó en la pugna por el papel a Arjona, De Dominici, Chandler y Van Patten. Sobre esa versión revisada, que también respaldan The Hollywood Reporter y Variety, Gunn no se ha pronunciado.

"El reportaje de Deadline es de mala calidad e incorrecto. Si alguien nos hubiera preguntado por estos nombres, habríamos dicho que es mentira. Soy amigo de Adria desde hace mucho tiempo, desde que la seleccioné para The Belko Experiment, y soy fan de Marisa y de Ella, pero nunca las he conocido", reza la publicación de Gunn.

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Presentada como una figura de moral ambigua, Máxima procede del planeta Almerac e irrumpe en la vida de Superman al considerarlo el único compañero digno de ella. Entre sus poderes destacan la fuerza y resistencia sobrehumanas, así como vuelo y un amplio abanico de poderes psíquicos. Máxima ya apareció en Superman: La serie animada y en las series de imagen real Smallville y Supergirl, donde la interpretaron Charlotte Sullivan y Eve Torres Gracie, respectivamente.

James Gunn ha definido Man of Tomorrow como "una película tanto de Lex como de Superman". Los miembros del reparto confirmados hasta ahora son David Corenswet como Clark Kent/Superman, Nicholas Hoult como Lex Luthor, Rachel Brosnahan como Lois Lane, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Lars Eidinger como Brainiac y Aaron Pierre como John Stewart, aunque Frank Grillo también ha revelado su participación en el proyecto como Rick Flag.

SUPERMAN APARECERÁ ANTES EN SUPERGIRL

Los rumores señalan que el elenco contará también con Milly Alcock como Kara Zor-El y con Jason Momoa como el violento cazarrecompensas Lobo, intérpretes que forman parte de la película de DC Studios que precede a Man of Tomorrow: Supergirl. El filme llegará a los cines el 26 de junio y contará con Corenswet como Superman, que según las filtraciones tendrá "al menos tres escenas en la película" y que "son muy importantes para el desarrollo de Kara".

"Mientras celebra su 21º cumpleaños, Kara Zor-El viaja por la galaxia con su perro Krypto. En el camino conoce a una joven llamada Ruthye y termina embarcándose en una sangrienta misión de venganza", adelanta la sinopsis de Supergirl, que está dirigida por Craig Gillespie (Cruella) a partir de un guion de Tom King (Supergirl: Woman of Tomorrow), Ana Nogueira y Otto Binder.