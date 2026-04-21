Primera imagen oficial de Superman 2: Man of Tomorrow con guiño a Brainiac y un momento icónico de los cómics

MADRID, 21 Abr. (CulturaOcio) -

El rodaje de Man of Tomorrow, la secuela de Superman, ya ha comenzado a las órdenes de James Gunn. El director, guioinsta y mandamás del Universo DC ha publiado la primera imagen oficial desde el set del filme en el que David Corenswet y Nicholas Hoult retomarán sus respectivos roles de Clark Kent y Lex Luthor y que llegará a los cines el 9 de julio de 2027.

La fotografía en cuestión muestra un tablero de ajedrez junto a la identificación de Luthor en el centro penitenciario de Van Kull tras el pacto que hizo con Rick Flag Sr. (Frank Grillo) en la temporada 2 de El Pacificador para ser trasladado desde Belle Reve. "Del set de #ManofTomorrow. Rodando ahora", dice el escueto mensaje con el que Gunn acompaña la imagen.

Pese a no ser demasiado reveladora, ofrece una mirada al interior de la prisión y sugiere que el filme recreará un incónico momento de las grapas de DC, cuando Lex y Kal-El juegan al ajedrez dentro de la celda de Luthor. Y es que en Man of Tomorrow ambos tendrán que dejar de lados sus rencillas y trabajar codo con codo para luchar juntos ante una gran amenaza intergalactica: el archivllano Brainiac

Precisamente, un vistazo más cercano a uno de los elementos de esa imagen muestra el logo de Man of Tomorrow en lo que parece ser una claqueta. En ella, aunque algo borroso, puede apreciarse el legendario emblema de Superman fusionado con el del temible Brainiac (los tres puntos en forma de V) a quien interpretará Lars Eidinger.

Closer look at the 'Man of Tomorrow' logo pic.twitter.com/bzQrvXUyas — Superman Saga News (@SuperSagaNews) April 20, 2026

Gunn, por otro lado, ya definió esta secuela del Hombre de Acero como "una película tanto de Lex como de Superman", e incluso insinuó que el archienemigo de Kal-El "definitivamente no es un villano, sino un protector de la Tierra y la humanidad".

Dirigida y escrita por Gunn, Man of Tomorrow también cuenta en su elenco con Rachel Brosnahan como Lois Lane, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen y Edi Gathegi como Mister Terrific, aunque Frank Grillo también reveló su participación en el proyecto como Rick Flag.

Uno de los útlimos fichajes es el de Adria Arjona, aunque se desconoce si la actriz de Andor terminará interpretando en la película a Maxima, la reina guerrera alienígena obsesionada con Superman, o si, como también se especulaba, finalmente será la nueva Wonder Woman.

La secuela de Superman también contará el regreso de Nathan Fillion como Guy Gardner y la participación de Aaron Pierre, quien retoma su papel de John Stewart tras la serie de Linternas, que llegará a HBO Max este agosto. Antes incluso, concretamente el 26 de junio, los fans de DC tienen otra cita en la gran pantalla con el estreno de Supergirl, el filme protagonizado por Milly Alcock como la díscola prima de Superman.