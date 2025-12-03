Superman 2 Man of Tomorrow: Un temible Targaryen, un villano de Iron Man y Drácula, candidatos para ser Brainiac

Superman Man of Tomorrow: Un temible Targaryen, un villano de Iron Man y Drácula, candidatos para ser Brainiac - WARNER/DC

MADRID, 3 Dic. (CulturaOcio) -

El 9 de julio de 2027 llegará a los cines Man of Tomorrow, la secuela de Superman donde el Hombre de Acero y Lex Luthor combatirán juntos contra la amenaza de escala cósmica Brainiac. Aunque por el momento no hay confirmación oficial de qué actor dará vida al villano, un nuevo reporte apunta a que DC Studios maneja una lista de candidatos en la que figuran Claes Bang, Matt Smith y Sam Rockwell.

Según informa Nexus Point News, "el proceso de casting sigue en curso y no se ha presentado ninguna oferta", pero ya hay tres aspirantes para encarnar a Brainiac en el largometraje dirigido y escrito por James Gunn: Claes Bang, actor danés conocido por su papel en The Square, por ser el mítico vampiro en la miniserie Drácula y por ser el antagonista en El hombre del norte; Matt Smith, intérprete británico mundialmente conocido por Doctor Who y La Casa del Dragón, donde da vida al temible Daemon Targaryen; y Sam Rockwell, actor estadounidense ganador del Oscar por Tres anuncios en las afueras y villano en Iron Man 2 como Justin Hammer.

El medio también indica que "las restricciones presupuestarias en DC Studios podrían impedir que algunos nombres muy deseados lleguen a ser contratados". Por el momento, ni Gunn ni ninguno de los posibles intérpretes se han pronunciado al respecto del casting del antagonista, el alienígena con superinteligencia conocido por encoger y robar ciudades para su colección.

En imagen real, el personaje ha tenido una presencia constante en televisión, aunque nunca ha dado el salto a una película de imagen real para la gran pantalla. Brainiac apareció en Smallville, encarnado principalmente por James Marsters; en la serie de Syfy Krypton, interpretado por Blake Ritson; y en el universo de Supergirl se han visto versiones como Brainiac 5 (Jesse Rath) o la villana Indigo/Brainiac-8 (Laura Vandervoort).

El propio Gunn ha definido Man of Tomorrow como "la siguiente historia de lo que llamaré la Saga de Superman" y ha subrayado que será "una película tanto de Lex como de Superman". Hasta el momento, los únicos miembros del reparto confirmados por el jefe de DC Studios son David Corenswet como Clark Kent, Nicholas Hoult como Lex Luthor y Rachel Brosnahan como Lois Lane, aunque Frank Grillo también ha revelado su participación en el proyecto como Rick Flag.

Los rumores señalan que el elenco contará también con Sol Rodríguez como la metahumana Sasha Bordeaux, con Milly Alcock como Kara Zor-El y con Jason Momoa como el violento cazarrecompensas Lobo. Precisamente, estos dos últimos intérpretes forman parte de la película de DC Studios que precede a Man of Tomorrow, Supergirl, que llegará a los cines el 26 de junio de 2026.

"Mientras celebra su 21.º cumpleaños, Kara Zor-El viaja por la galaxia con su perro Krypto. En el camino conoce a una joven llamada Ruthye y termina embarcándose en una sangrienta misión de venganza", adelanta la sinopsis de Supergirl, que está dirigida por Craig Gillespie (Cruella) a partir de un guion de Tom King (Supergirl: Woman of Tomorrow), Ana Nogueira y Otto Binder.