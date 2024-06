MADRID, 27 Jun. (CulturaOcio) -

James Gunn sigue trabajando a toda máquina en su película de Superman, que verá la luz en cines el 11 de julio de 2025 con David Corenswet como el nuevo hombre de acero. Desde el set de rodaje siguen llegando más imágenes filtradas que brindan un sangriento primer vistazo al Lex Luthor de Nicholas Hoult.

Hace ya varias semanas que las fotografías y videos de la filmación no han parado de circular en Internet, avivando todavía más las expectativas de los fans ante la nueva versión cinematográfica del icónico personaje de DC. Ahora, acaban de salir a la luz nuevas y sorprendentes imágenes protagonizadas por Lex Luthor.

Interpretado por Nicholas Hoult (Rendfield, X-Men) las imágenes muestran al infame villano y dueño de LexCorp ataviado con un chubasquero mientras sale de un lujoso coche. Sin embargo, lo que verdaderamente ha llamado la atención de los seguidores de DC, son las leves heridas que Luthor presenta en su rapada cabeza

I thought this was interesting: I can't tell if this is Nicholas Hoult for sure, but I thought the bald wig with the scarring was interesting... pic.twitter.com/Ig9M3L2ZVY