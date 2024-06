El traje de Superman, Lois Lane y Mr. Terrific en la nueva filtración masiva de fotos del rodaje

MADRID, 25 Jun. (CulturaOcio) -

Superman, la primera película del nuevo Universo DC de James Gunn y Peter Safran, se encuentra en pleno rodaje. La expectación por el filme es máxima y por ello, las filtraciones de los paparazis no se han hecho esperar. En la última batería de fotografías que ha salido a la luz, al fin ha podido verse el traje del protagonista con todo lujo detalle.

Hasta el momento, Gunn -que escribe y dirige el filme- solo había compartido una imagen de David Corenswet como el Hombre de Acero, amén de otra imagen de un primerísimo primer plano del símbolo de Superman. Pero con las nuevas fotografías que han circulado en redes sociales, el atuendo ha quedado totalmente al descubierto.

Another look at David Corenswet's 'SUPERMAN'



What are your thoughts so far?



[📸Joshua Gunter | @clevelanddotcom] pic.twitter.com/rHYFdtjkgt — DC Film News (@DCFilmNews) June 24, 2024

Rachel Brosnahan & David Corenswet are our SUPERMAN & LOIS!



[📸 @JustJared] pic.twitter.com/XdLlUeNAol — DC Film News (@DCFilmNews) June 25, 2024

Uno de los detalles más llamativos de la filtración es que se ha confirmado que la capa de Superman también lucirá el símbolo, esta vez de color amarillo. Una característica típica de varios cómics que Gunn ha querido recuperar. También llama la atención el material del traje, pues no es una única pieza de tela sino varias cosidas entre sí.

En algunas de las imágenes, Corenswet también aparece junto a Rachel Brosnahan, que interpretará a la legendaria Lois Lane en Superman. La pareja estuvo junta en el set de rodaje y, por lo que parece, compartieron alguna escena juntos por las calles de lo que será Metropolis.

SUPERMAN & LOIS pic.twitter.com/ZL22VYm3gS — DC Film News (@DCFilmNews) June 24, 2024

Además, Brosnahan también rodó una escena con Wendell Pierce, quien dará vida en Superman a Perry White, el editor jefe del Daily Planet en el que trabajan tanto ella como Clark Kent. Lois y Perry salen de una futurista puerta que bien podría tratarse de una suerte de nave espacial. Además, aunque no se le ha visto en escena, también acudió al set Nicholas Hoult, que interpreta al villano Lex Luthor.

More Superman set photos from downtown Cleveland: Wendell Pierce (Perry White), Rachel Brosnahan (Lois Lane) and Nicholas Hoult (Lex Luthor).



Photos: Joshua Gunter, https://t.co/a4YA4W2Cro pic.twitter.com/ak5Rao2Ptn — clevelanddotcom (@clevelanddotcom) June 24, 2024

Por otro lado, Corenswet también compartió pantalla con el actor Eddie Gathegui, totalmente caracterizado como Mister Terrific, con un traje muy fiel al de los cómics. Ambos superhéroes formarán una alianza en algún momento de la película, que se estrenará en cines el 11 de julio de 2025 para dar el pistoletazo de salida en el cine al DCU.

Best look at the S Shield on Superman's cape! pic.twitter.com/KhTDKOrgf7 — DC Film News (@DCFilmNews) June 24, 2024

Superman and Mister Terrific... The DCU is going to cook! pic.twitter.com/rUvhSVusYI — DC Film News (@DCFilmNews) June 24, 2024

More images of David Corenset’s ‘SUPERMAN’ and Edi Gathegi’s ‘MISTER TERRIFIC’ on set!



[📸 @GreaterCLE] pic.twitter.com/JsoGhaFOzp — DC Film News (@DCFilmNews) June 24, 2024

Looking Terrific! What are your thoughts on Edi Gathegi’s Mister Terrific in 'SUPERMAN'?



[📸@justjared] pic.twitter.com/T6V2x0IpXz — DC Film News (@DCFilmNews) June 24, 2024

First look at Edi Gathegi’s MISTER TERRIFIC on the set of ‘SUPERMAN’



[📸 @clevelanddotcom] pic.twitter.com/FIqa2lAhNB — DC Film News (@DCFilmNews) June 24, 2024

Además de por Corenswet, Brosnahan, Hoult, Pierce y Gathegui, Superman estará protagonizada por Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Nathan Fillion como el Linterna Verde Guy Gardner, Isabela Merced como Hawkgirl, María Gabriela de Faría como Angela Spica/The Engineer, Anthony Carrigan como Rex Mason/Metamorpho, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Neva Howell como Martha Kent, Pruitt Taylor Vince como Jonathan Kent, Mikaela Hoover como Cat Grant y Christopher MacDonald como Ron Troupe.