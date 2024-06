MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

El rodaje de Superman, la primera película del nuevo Universo DC de James Gunn y Peter Safran, continúa imparable. El filme estará escrito y dirigido por el propio Gunn y contará con David Corenswet como el legendario superhéroe. Una nueva versión del Hombre de Acero que, una vez más, ha podido verse gracias a las filtraciones que llegan desde el set.

En unas fotografías captadas en el seno de las filmaciones se muestran dos periódicos del Daily Planet y el Metropolis Eagle. En ellos, como imagen central, aparece Superman, dando nueva muestra del traje que llevará el actor en la película. Una de las fotografías le tiene como protagonista haciendo su icónica pose con los puños en la cintura. En la otra, se le muestra en acción deteniendo un tren en marcha.

Precisamente, quien firma el artículo del Daily Planet es el propio Clark Kent. El personaje, además, no estará solo para enfrentarse a las nuevas amenazas. Al menos eso es lo que parece atendiendo a otras filtraciones en las que se aprecia lo que parece ser la puerta de una nave espacial. Se trata de una enorme escalinata de metal -protegida por una lona- que arranca en un pórtico elevado, una nave que será añadida en postproducción.

Here’s a better view of what appears to be a craft of some sort. The blue wrap will most likely be replaced in post; underneath the canopy is a huge bank of bright lights. I believe the antagonist will descend the stairs, covered now by the brown tarp. pic.twitter.com/Mv19UIlOTA