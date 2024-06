Superman, arrestado en un nuevo vídeo filtrado del rodaje

MADRID, 26 Jun. (CulturaOcio) -

La primera película del nuevo Universo DC, Superman, se encuentra en pleno rodaje. El director y guionista James Gunn, copresidente de DC Studios, está actualmente en Cleveland, Ohio, filmando esta nueva adaptación del hombre de acero, que aterrizará en las pantallas de cine en verano de 2025.

Desde hace varias semanas, las fotos y vídeos filtrados desde el set de rodaje no han parado de circular por internet. Ahora, una nueva pieza ha mostrado una escena muy concreta que se antoja clave en la trama de la película. Y es que en ella, como ya ocurría con el Superan de Henry Cavill en el Snyderverse, Superman es arrestado y escoltado por un montón de soldados a las puertas del ayuntamiento de Metrópolis.

WARNING - SPOILERS IN VIDEO EXCLUSIVE: A new set video from James Gunn's #Superman movie reveals a spoiler-y scene outside of Metropolis City Hall!

El vídeo está tomado a mucha distancia pero en él se distingue claramente al protagonista, totalmente ataviado con su traje y su inconfundible capa roja. El actor David Corenswet, que toma el testigo de Henry Cavill, es la figura central de una secuencia en la que en ningún momento parece resistirse a las autoridades.

Se desconocen los motivos por los que Superman acabará arrestado, pero esta filtración evidencia la opinión que la sociedad tendrá del héroe en la película. Lejos de considerarlo un salvador, le ven como una potencial amenaza. Algo que ya ha ocurrido en anteriores adaptaciones al cine y la televisión, donde Kal-El acaba preso a manos del ejército de Estados Unidos.

En esta ocasión, al lado de Superman aparece una misteriosa figura totalmente vestida de negro cuya identidad no ha sido desvelada. Sin embargo, los rumores apuntan hacia Ultraman, un clon del Último Hijo de Krypton creado por Lex Luthor y que serviría de villano en el filme. En la escena también están Frank Grillo y María Gabriela de Faría, que interpretan, respectivamente, a Rick Flag, Sr. y a Angela Spica/The Engineer.

BREAKING: Superman appears to have met his match during a fight scene being filmed in front of city hall on Tuesday.



Photos: David Petkiewicz