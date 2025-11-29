Stranger Things 5: ¿Por qué Vecna necesita 12 niños de Hawkins? - NETFLIX

MADRID, 29 Nov. (CulturaOcio) -

No fue hasta la cuarta temporada de Stranger Things cuando los fans descubrieron que todos los extraños sucesos y ataques monstruosos en Hawkins habían estado orquestados por un gran villano: Vecna, cuyo nombre real es Henry Creel y que también fue sometido a experimientos bajo la denominacio de número Uno. Ahora, la última temporada verá a los personajes hacer frente a este formidable enemigo, cuyo oscuro y malvado plan sigue su curso... y ya ha empezado a revelarse.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras lograr su objetivo de crear brechas permanentes entre ambos mundos al final de la cuarta temporada, a través del asesinato de cuatro jóvenes, la última de ellos Max, la quinta entrega desvela que Vecna ha estado inactivo casi año y medio, con lo que algunos personajes empiezan a plantearse que esté muerto. Esta posibilidad enseguida se quiebra cuando Holly es secuestrada por un Demogorgon y Will descubre, gracias a su conexión con la mente colmena, qué niño será la siguiente víctima.

Tal y como revelan los primeros episodios de la quinta temporada, Vecna ha estado apareciéndose a varios niños en su forma humana, presentándose como el Señor Qué, un amable hombre que quiere salvarles de los monstruos. Tras ganarse su confianza, el villano envía a un Demogorgon a por ellos y los lleva al Mundo del Revés, ofreciéndoles una falsa sensación de seguridad reteniéndolos en una idílica ilusión.

LOS DOCE PILARES DEL ENTRAMADO

En el cuarto capítulo, Will, cuyo vínculo con Vecna es cada vez más fuerte, tiene una visión que, a su parecer, Vecna no quería que viera y dibuja una extraña estructura con doce huecos. "Holly estaba atrapada en una vaina. Y entró a formar parte de ello, no sé, como si le estuviera haciendo algo", explica el personaje de Noah Schnapp, mientras las imágenes muestran a la niña enganchada en una monstruosa pared con una especie de tentáculo en la boca.

Teniendo en cuenta que hay doce vainas y Will ya ha visto cuatro de ellas ocupadas, Robin señala que Vecna necesita otros ocho niños. A pesar de los intentos del grupo por proteger a los pequeños, Vecna acaba consiguiendo llevárselos al Mundo del Revés, pero antes se toma un momento para explicarle a Will parte de su plan.

EL PAPEL DE WILL

"¿Puedes verlos, Will? ¿Puedes ver a los niños? ¿Sabes por qué? ¿Por qué les he elegido para cambiar el mundo?", comienza diciendo el villano. "Es porque son débiles. Débiles de cuerpo y de mente. Es fácil doblegarlos, moldearlos, controlarlos. Los receptáculos perfectos", señala.

"Y tú, Will. Tú fuiste el primero", continúa diciendo Vecna, revelando que fue él quien le mostró "todas las posibilidades", todo "lo que podía conseguir". "Resulta que algunas mentes no están hechas para este mundo. Están mejor en el mío", añade.

La importancia de Will en lo que está por suceder quedaba clara desde el primer episodio de la temporada, que precisamente comenzaba con un flashback del 12 de noviembre de 1983, retrocediendo al tiempo que el pequeño pasó en el Mundo del Revés, pero revelando que ya entonces su camino se cruzó con el de Vecna sin saberlo.

La escena muestra a Will en la misma posición en que ahora se encuentran Holly y el resto de los niños, enganchado a la pared y con un tentáculo en la boca, bombeando alguna sustancia dentro de su cuerpo. "Al fin te tengo. Podemos empezar. Tú y yo, vamos a hacer cosas maravillosas juntos, William", declara el personaje de Jamie Campbell Bower.

EL MAYOR ERROR DE VECNA

A pesar del discurso de Vecna y las visiones de Will, todavía no queda claro cuál es el plan maestro del villano, pero varias cosas son seguras, como que necesita doce niños que usar como receptáculos para su anhelo de conquistar el mundo real desde su dimensión oscura y que su experiencia con Will le sirvió de inspiración.

Henry parece deseoso de cambiar el mundo (y probablemente, someterlo y moldearlo a su manera), no obstante, el hecho de que esté subestimando tanto a Will como al resto de sus víctimas, llamándolas "débiles", podría ser su mayor error. Y es que ya se ha demostrado que, lejos de estar indefenso, el personaje de Schnapp es capaz de acceder al mismísimo poder de Vecna.