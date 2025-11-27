Stranger Things 5: ¿Quién es el señor Qué y cuál es su plan? - NETFLIX

MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

La primera parte de la quinta y última temporada de Stranger Things ya ha aterrizado en Netflix. Los cuatro episodios que la conforman han estado cargados de acción y también han presentado nuevos misterios y preguntas... algunas ya resueltas, como la identidad del misterioso señor Qué.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el primer capítulo de la temporada se revela que Holly Wheeler, la hermana pequeña de Nancy y Mike, tiene un misterioso amigo que los adultos parecen no poder ver y, por tanto, consideran imaginario.

Holly le cuenta a Mike que el señor Qué solo quiere ayudarla. "Quiere protegerme. Me ha contado que hay monstruos en Hawkins. Y... que les gusta comer niños como yo", asegura. Su hermano trata de tranquilizarla y le regala una figurita de Dragones y Mazmorras, pero esa misma noche, un Demogorgon irrumpe en su casa y se la lleva, dejando gravemente heridos a los padres.

En el segundo episodio, reflexionando sobre las palabras de Lucas, que dice no creer ya en las coincidencias, Mike, que se encuentra en el hospital con Nancy, le pregunta a esta si Holly le había hablado alguna vez del señor Qué. "¿Su amigo imaginario de ese libro?", pregunta ella, haciendo referencia a la novela que la pequeña aparecía leyendo, Una arruga en el tiempo, y a lo que su hermano responde que "en el libro era la señora Qué" por lo que en principio creía que se lo había inventado.

Nancy y Mike llegan a la conclusión de que quizá el amigo de Holly no sea imaginario y pueda tener información sobre el paradero de su hermana, por lo que van a hablar con su madre. "Creemos que alguien sabe dónde está Holly, por qué se la han llevado y dónde está", expone Mike. "No sabemos cómo se llama, pero Holly lo llama señor Qué", añade Nancy.

SU NOMBRE ES... HENRY

"La profesora la vio hablar con él. No había nadie", escribe Karen, incapaz de comunicarse de otra forma. La mujer continúa describiendo al señor Qué tal y como se lo explicó la propia Holly. "Reloj de bolsillo. Alto. Chaleco. Es educado y amable", señala. Es cuando Nancy pregunta directamente por su nombre de pila que la verdad queda revelada, ya que el señor Qué en realidad se llama Henry... como Vecna.

De forma paralela al descubrimiento de Nancy y Mike, se ve cómo Holly se encuentra sana y salva en una casa (presumiblemente en el Mundo del Revés) acompañada del personaje de Jamie Campbell Bower, que le promete salvar de los monstruos a todos sus amigos. Y es que ella es la primera en llegar hasta esa aparentemente idílica casa ya que el plan de Vecna para "transformar el mundo" es secuestrar a otros once niños y convertirlos en sus dóciles esclavos, "los siervos perfectos".

Por su lado, Will se percata de que, cuando se mareó, en realidad estaba viendo a través de los ojos de Holly gracias a la mente colmena y su conexión con Vecna, ya que este invade las mentes de sus víctimas, una capacidad que ya le señala el próximo objetivo del villano, que no es otro que Derek... el abusón del colegio que, curiosamente, se convertirá en un improbable héroe.