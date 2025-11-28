Los dos héroes improbables de Stranger Things 5 que han conquistado a los fans: "Es una DIVA" - NETFLIX

MADRID, 28 Nov. (CulturaOcio) -

Desde su primer capítulo, Stranger Things ha estado plagado de personajes y actos heroicos, realzando el valor de luchar por lo que se ama y el poder de la amistad y la familia. Así, prácticamente cada personaje de la ficción ha tenido su momento de ser un héroe, pero la primera tanda de capítulos de la quinta temporada ha permitido brillar a dos especialmente improbables.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En los primeros capítulos de la temporada se revela que la próxima víctima de Vecna no es otra que Holly Wheeler, la hermana pequeña de Mike y Nancy. Sin embargo, los personajes principales se dan cuenta demasiado tarde del peligro que corre la niña y cuando el Demogorgon aparece para llevársela quien lo da todo por defenderla es su madre, Karen (Cara Buono), resultando gravemente herida.

Al contrario que Joyce, madre de Will y Jonathan, Karen no había tenido demasiado peso en la trama de Stranger Things en temporadas anteriores. De hecho, ni siquiera estaba al corriente de la existencia de monstruos o la lucha de sus hijos contra Vecna. A pesar de todo esto, la mujer no duda en proteger a Holly con su vida en un acto de amor y valentía que la elevan al rango de verdadera heroína, como muchos fans no han dudado en señalar.

"No tiene poderes, estaba borracha como una cuba, nunca había visto a un demogorgon de cerca, solo tenía una botella de vino y, aun así, defendió a su hija con uñas y dientes. Para mí, es una HEROÍNA", escribía un usuario en X, antes Twitter, mientras que otro apuntaba que no es de extrañar que Nancy sea como es, teniéndola de modelo.

she has no powers, she was drunk as fvck, she'd never seen a demogorgon up close, she only had a wine bottle and yet she defended her daughter tooth and nail, HERO IN MY BOOKS #StrangerThings5 pic.twitter.com/RXMKH03kxz — tamara / st s5 spoilers (@tamifleita99) November 27, 2025

NO WONDER NANCY IS THE BAD BITCH SHE IS HAVING KAREN AS A MOTHER #StrangerThings5 pic.twitter.com/tXiE4ENIW9 — perkins (@theonewitheone) November 27, 2025

Digan lo que quieran de Karen Wheeler pero cuando llega el momento de hacer lo correcto y proteger a sus hijos ella no duda ni UN segundo, Nancy sacó sus huevotes de esa mujer. pic.twitter.com/ArUz7He1qK — ana⁴⁴ (@anapau_villa) November 27, 2025

"Esta escena es increíble, se puede sentir la tensión y el miedo. Han hecho un trabajo increíble con la forma en que Karen lucha por su hija. Qué manera tan genial de darle un nuevo giro al personaje para mejor", reza otra publicación.

this scene is incredible, you can feel the tension and the fear, god, they did an amazing job the way Karen fights for her daughter, what a way to give the character a new twist for the better#StrangerThings5 pic.twitter.com/zncL4MzNBr — pii ' stranger things 5 (@willestzz) November 27, 2025

EL ABUSÓN DE LA CLASE

En cuanto al otro héroe improbable de la temporada 5 de Stranger Things, se trata de Derek Turnbow, al que la ficción presenta como el típico niño insoportable de toda clase y que aparece en el primer episodio molestando a Holly. Encarnado por Jake Connelly, el personaje cobra repentina importancia cuando Will descubre que es el siguiente objetivo de Vecna y él y los demás deciden secuestrarlo para protegerle.

Aunque en un principio Derek no reacciona bien al verse atado y rodeado de gente desconocida e incluso empuja a Joyce e insulta a Robin (si algo caracteriza a este niño es que no tiene pelos en la lengua), después de que la banda ahuyente al Demogorgon que iba a por él parece relajarse. Además, pronto se hace patente que el pequeño abusón es la mejor baza del grupo para infiltrarse en la base militar y ayudar al resto de niños, que han sido llevados allí por el ejército.

Derek va a la base y los soldados lo llevan con los demás sin sospechar que en su fiambrera lleva un 'walkie-talkie' que usa para ayudar a orquestar un plan de huida. "Me cuesta creer que el destino del mundo esté en manos del puñetero Derek Turnbow", expresa Lucas en un momento dado. "A veces la gente solo quiere que los demás crean en él. Y, entonces son capaces de grandes cosas", explica sabiamente Joyce.

EL GRAN "ROBA ESCENAS" DE LA TEMPORADA

"¿Podemos hablar de cómo Derek Turnbow llevó esta tanda de episodios? No puedo dejar de reírme, es una DIVA", comentó un fan en X, mientras otro apuntaba que era el "héroe que no sabíamos que necesitábamos".

Can we talk about how Derek Turnbow carried this volume fr 😭😂😂? I can’t stop laughing; he’s a DIVA. #StrangerThings5 pic.twitter.com/kBXpA12QJN — lovelyfrontierswoman (@lovelyfronwomen) November 27, 2025

Derek "Deepshit" Turnbow



The hero we didn't know we needed.#StrangerThings pic.twitter.com/V1UMmjS9rZ — Rama's Screen (@RamasScreen) November 27, 2025

"Estábamos muy preocupados porque todo el mundo fuera malo con el actor de Derek y lo odiara, pero resulta que Derek Turnbow es mi puto ídolo. Es tan divertido que me partí de risa muchas veces cuando hablaba", expuso otro usuario. Ya sea por sus comentarios o por su inesperado peso en la trama, lo cierto es que muchos piensan que el personaje de Connelly ha sido el gran "roba escenas" de la temporada.

we were so worried about everyone being mean to derek’s actor and hating him but turns out derek turnbow is my fucking goat?? he’s so funny i lost it so many times when she spoke pic.twitter.com/I4qhd86kCs — ǝƃuods ❋ | 27 | ST5 SPOILERS (@strangerbuckley) November 27, 2025