Final de Stranger Things: 20 cosas clave que recordar antes de la temporada 5

MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

Tras más de 1.200 días de espera, la última temporada de Stranger Things llega a Netflix. La serie de los hermanos Duffer, uno de los buques insignia que contribuyeron decisivamente a la expansión internacional de la plataforma, dice adiós con su quinta entrega, que aterriza más de tres años después del final de su cuarta temporada.

Un lapso de tiempo nada desdeñable que invita a repasar algunas de las claves de la serie antes de afrontar la última batalla contra las temibles criaturas del Mundo del Revés.

Estos 20 puntos son cruciales para entender el estado actual de la historia antes de que comience la temporada final, donde el enfrentamiento definitivo entre Once, sus amigos y Vecna determinará el destino de Hawkins... y posiblemente del mundo entero.

1. VECNA ES EN REALIDAD "UNO"

Henry Creel, el principal antagonista de la serie, fue el primer niño experimental del Dr. Brenner, hijo de Victor Creel, quien asesinó a su propia familia en los años 50. Once lo desterró al Upside Down en 1979, transformándolo en el monstruo conocido como Vecna.

2. ONCE CAUSÓ ACCIDENTALMENTE LA CREACIÓN DEL MUNDO DEL REVÉS

Cuando Once abrió el primer portal en 1979 para desterrar a "Uno", inadvertidamente creó o reveló el Upside Down tal como lo conocemos. Esta dimensión ha estado congelada en el tiempo desde el 6 de noviembre de 1983.

3. ONCE RESUCITÓ A MAX... PERO LLEVA MESES EN COMA

Vecna logró matar a Max, pero Once la revivió telepáticamente tras un minuto de muerte clínica. Sin embargo, Max permanece en coma profundo y mentalmente vacía. Su consciencia o alma parecen estar ausentes.

4. VECNA SOBREVIVIÓ Y SIGUE CON SU PLAN

Aunque Nancy, Steve y Robin lo atacaron con cócteles molotov y disparos, y Once lo expulsó del control sobre Max, Vecna escapó gravemente herido pero no muerto. Su cuerpo desapareció al estilo de los clásicos del terror.

5. VECNA LLEVA LA DELANTERA

A pesar de los esfuerzos del grupo, Vecna logró su objetivo: consiguió sus cuatro víctimas (Chrissy, Fred, Patrick y Max) necesarias para abrir cuatro portales masivos.

6. EL MUNDO DEL REVÉS ESTÁ INVADIENDO HAWKINS

El pueblo de los protagonistas está siendo invadido por el Upside Down. Los cuatro portales se fusionaron creando una grieta gigante en forma de cruz que divide Hawkins en cuatro secciones. Partículas negras y esporas de de la dimensión oscura han comenzado a contaminar el pueblo.

7. EDDIE MUNSON MURIÓ HEROICAMENTE

Eddie se sacrificó tocando "Master of Puppets" de Metallica para distraer a los demomurciélagos, permitiendo que el resto del grupo atacara a Vecna. Murió en brazos de Dustin tras ser abrumado por los murciélagos demoníacos.

8. JASON CARVER MURIÓ PARTIDO POR LA MITAD

El líder vigilante y novio de Chrissy fue asesinado cuando una de las grietas masivas atravesó su cuerpo mientras peleaba con Lucas en la casa Creel.

9. ONCE RECUPERÓ COMPLETAMENTE SUS PODERES

Gracias al Proyecto NINA, Once restauró la totalidad de sus habilidades telequinéticas y descubrió la verdad sobre la masacre de 1979.

10. EL DR. BRENNER MURIÓ PROTEGIÉNDOLA

Brenner fue herido fatalmente por francotiradores del Coronel Sullivan mientras intentaba proteger a Once. Antes de morir, le quitó el collar inhibidor permitiéndole escapar, aunque ella se negó a llamarlo "Papá".

11. HOPPER FUE RESCATADO DE RUSIA

Joyce, Murray, Dmitri y Yuri lograron rescatar a Hopper del gulag soviético en Kamchatka tras matar al Demogorgon cautivo con lanzallamas.

12. LOS RUSOS TIENEN CRIATURAS DEL UPSIDE DOWN

El grupo de Hopper descubrió que los soviéticos mantienen múltiples demodogs en estasis y lo que parece ser un fragmento del Azotamentes en un laboratorio secreto.

13. TODA LA PANDILLA ESTÁ REUNIDA DE NUEVO EN HAWKINS

Después de estar separados durante toda la temporada 4, todos los personajes principales han regresado a Hawkins. Hopper y Once se reencuentran emocionalmente.

14. VECNA SE ALIMENTA DE TRAUMA Y CULPA

El monstruo específicamente ataca a personas con TEPT, depresión y culpa profunda. Usa sus peores recuerdos y miedos contra ellos antes de matarlos.

15. LA MÚSICA, UN ARMA CONTRA VECNA

El grupo descubrió que tocar la canción favorita de una víctima puede romper el control mental de Vecna. "Running Up That Hill" de Kate Bush salvó a Max la primera vez.

16. NANCY VIO EL FUTURO APOCALÍPTICO DE HAWKINS

Vecna le mostró a Nancy visiones de Hawkins completamente destruido e invadido por el Upside Down, con criaturas demoníacas aterrorizando a los sobrevivientes.

17. NANCY Y JONATHAN, EN CRISIS

La pareja experimentó tensión durante toda la temporada 4 debido a la distancia y diferencias sobre su futuro. Mientras tanto, la química entre Nancy y Steve se reavivó.

18. HAWKINS, ZONA DE GUERRA

El "terremoto" (en realidad, la apertura de los portales) causó destrucción sin precedentes en el pueblo, matando a docenas de personas y dejando a cientos sin hogar. La localidad está devastada, tomada por el Ejército y sus habitantes, en cuarentena, intentan rehacer sus vidas como pueden.

19. WILL SIENTE CONEXIÓN CON EL UPSIDE DOWN

Durante la temporada 4, Will continuó experimentando sensaciones extrañas relacionadas con el Upside Down, sugiriendo que su vínculo con esa dimensión persiste desde su posesión en la temporada 2.

20. VECNA HA SIDO RESPONSABLE DE TODO DESDE LA TEMPORADA 1

Se confirmó que Vecna controló al Demogorgon original, fue quien creó al Azotamentes, y ha estado detrás de todas las muertes principales, incluidas las de Barb y Billy. Él es la fuente de todo el mal que ha afectado a Hawkins.