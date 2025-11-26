1029983.1.260.149.20251126103853 Timeline de Stranger Things, explicado: ¿Cuánto tiempo ha pasado entre la temporada 4 y la 5? - NETFLIX

MADRID, 26 Nov. (CulturaOcio) -

Con el estreno de su quinta temporada, que llega a Netflix dividida en tres partes (la primera de las cuales aterriza en la plataforma este miércoles 26 de noviembre), Stranger Things encarna su esperado final. Y aunque han pasado casi 10 años desde el estreno de la primera temporada, en 2016, cabe recordar que el tiempo ha transcurrido de manera diferente en Hawkins.

Ambientada en la década de los 80, la trama principal de Stranger Things se ha extendido varios años, viendo crecer a sus personajes (si bien no en la misma medida en que lo han hecho los actores que les dan vida) pero no es de extrañar que en ocasiones, y sobre todo en los saltos entre temporadas, los fans no se hayan percatado de cuánto tiempo exactamente ha transcurrido entre los eventos. Esto cobra especial relevancia en la última temporada, que no tiene lugar exactamente justo después del desenlace de la cuarta.

Así, ante el inminente final de la ficción, conviene repasar la cronología de Stranger Things.

TEMPORADA 1 - NOVIEMBRE 1983

Una fecha clave en la historia de Stranger Things es el 6 de noviembre de 1983, el día en que Once consigue escapar del laboratorio y Will Byers desaparece. La mayor parte de los eventos de la temporada 1 se concentran en una semana, con un breve epílogo ambientado poco después, ese mismo mes de diciembre.

TEMPORADA 2 - OTOÑO 1984

Entre la primera y la segunda temporada de Stranger Things transcurre casi un año. En octubre de 1984, Kali Prasad (Ocho) y su grupo matan a un compañero del Doctor Brenner, los chicos conocen a Max y Will comienza a sufrir extrañas visiones del Mundo del Revés.

TEMPORADA 3 - VERANO 1985

En esta ocasión, en lugar de transcurrir durante el año escolar, los eventos de la temporada 3 ocurren principalmente en las vacaciones de verano de 1985.

TEMPORADA 4 - MARZO 1986

Entre la temporada 3 y la 4 pasan tan solo 5 meses, con la cuarta desarrollándose a lo largo de una semana de marzo de 1986 y con los personajes separados por muchas y diversas circunstancias.

TEMPORADA 5 - NOVIEMBRE 1987

Según revela la sinopsis de la quinta temporada, esta comienza cerca del aniversario de la desaparición de Will, es decir, en noviembre de 1987, año y medio después de los eventos de la temporada 4.

OTRAS FECHAS CLAVE

Así, toda la historia de Stranger Things transcurre en apenas 4 años, si bien cabe destacar que a lo largo de las temporadas numerosos flashbacks explican importantes sucesos anteriores a 1983 pero claves en los acontecimientos que sacuden Hawkins desde entonces.

En este sentido, cabe destacar tanto el pasado de Henry Creel/Vecna, que empieza a manifestar sus poderes y mata a su familia en 1959, como el de Once, que crece en el laboratorio y cree acabar con Vecna en 1979.