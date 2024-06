Star Wars: Filtrado el emblema de la Nueva Orden Jedi de Rey Skywalker

MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

Daisy Ridley interpretará una vez más a Rey en Star Wars: Nueva Orden Jedi, filme que se situará 15 años después de la derrota de Darth Sidious/Palpatine al final del Episodio IX: El ascenso de Skywalker. Y ya ha salido a la luz una imagen que pone al descubierto el impresionante emblema que portarán aquellos que quieran unirse a la discípula de Luke Skywalker como nuevos caballeros Jedi.

Habitualmente, Lucasfilm mantiene a buen recaudo cada mínimo detalle de sus producciones para evitar posibles filtraciones. Sin embargo, una vez más, el merchandising ha sabido abrirse paso entre todo este hermetismo.

En este caso, ha sido la web heroesvillains.com ha publicado imágenes sobre una serie de prendas centradas en el personaje de Rey. Y es precisamente, en una de estas prendas, filtradas a través de X (Twitter), donde puede apreciarse el nuevo emblema que representará a aquellos que formen parte de la Nueva Orden Jedi.

El diseño, tal y como avanzan las imágenes, combina el icónico distintivo de la Alianza Rebelde, que revestía la vestimenta de sus miembros, con uno de los elementos más definitorios de los Jedi, su sable de luz.

The first logo of Rey’s New Jedi Order on official merchandise ? 👀 #starwars #newjediorder #daisyridley #reyskywalker pic.twitter.com/9DGxiAMXqN