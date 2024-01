"El origen de la Orden Jedi y el primer sable de luz", la película de Star Wars de los creadores de Juego de Tronos

MADRID, 28 Ene. (CulturaOcio) -

Uno de los proyectos cancelados de Star Wars que más curiosidad suscitaron fue el que iba a contar con los creadores de Juego de Tronos como directores. Sin embargo, no ha sido hasta ahora, que David Benioff y Dan Weiss, que en marzo estrenarán en Netflix su nueva serie, El problema de los 3 cuerpos, han desvelado que se trataba de una trilogía que relataba el origen del Primer Jedi y el nacimiento de la Orden.

Fue en 2018 cuando se anunció que Benioff y Weiss iban a dirigir un proyecto para Lucasfilm. Pero la polémica acogida de la octava y última temporada de Juego de Tronos, especialmente de su desenlace, y el acuerdo que firmaron en exclusiva con Netflix, entre otras razones, propiciaron que se cancelase.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Benioff y Weiss han confirmado que en su proyecto de Star Wars se remontarían cientos de siglos atrás ya que pretendían narrar la historia del Primer Jedi.

"Íbamos a contar el nacimiento de la Orden Jedi, la razón de que surgiese, el primer sable láser...", recuerda Benioff. Sin embargo, todo se vino a pique cuando Rian Johnson, amigo de ambos y productor ejecutivo de El problema de los 3 cuerpos, decidió titular a su película de Star Wars, Los últimos Jedi. "Echó por tierra el título con el que estábamos trabajando", apuntaló Weiss.

De modo que Lucasfilm descartó la idea de los creadores de Juego de Tronos para trasladar al celuloide el origen del primer Jedi y el nacimiento de la Orden. "Teníamos en mente una idea muy concreta para la historia que no quisieron rodar. Lo entendemos, es su compañía y su propiedad intelectual, nosotros no éramos los droides que estaban buscando", zanjó Benioff.

Esto no quita para que, pese a todo, el universo de George Lucas siga expandiéndose con nuevas series y películas, como es el caso de Dawn of the Jedi (El amanecer de los Jedi). El filme, aún sin fecha de estreno prevista, estará dirigido por James Mangold ambientado unos 25.000 años antes de la saga Skywalker; y Dave Filoni, quien actualmente se encuentra desarrollando la temporada 2 de Ahsoka entre otras producciones.