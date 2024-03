Star Wars resucita la película de Patty Jenkins... Gracias a James Gunn

MADRID, 14 Mar. (CulturaOcio) -

Patty Jenkins, la directora de, entre otras, las dos películas de Wonder Woman del Universo Extendido DC, está de regreso en Star Wars. La cineasta estuvo vinculada durante un tiempo a la franquicia galáctica para dirigir una película titulada Rogue Squadron. Sin embargo, el proyecto quedó totalmente paralizado y, ante la falta de novedades, se dio incluso por cancelado.

Originalmente, la cinta estaba programada para estrenarse en diciembre de 2023. Pero, aunque en su momento tuvo incluso un teaser, ni siquiera llegó a concretarse un equipo para el rodaje y Lucasfilm dejó de incluirla en su calendario de estrenos.

Así, tanto los medios especializados como los fans asumieron que el filme había sido cancelado por la compañía. Ahora, en una entrevista concedida al podcast Talking Pictures, Jenkins ha desvelado que vuelve a estar manos a la obra y que ha sido gracias a que el nuevo mandamás de DC, James Gunn, decidió cancelar la tercera entrega de Wonder Woman.

In a new podcast interview, Patty Jenkins says she's still working on Rogue Squadron! Huh. https://t.co/6IOQKokP24 pic.twitter.com/tfT853y7Sq