Daisy Ridley revela en cuántas películas de Star Wars regresará Rey

MADRID, 15 Jun. (CulturaOcio) -

Daisy Ridley, la protagonista de la última trilogía de Star Wars, volverá al universo creado por George Lucas para dar vida de nuevo a Rey en Star Wars: Nueva Orden Jedi, cinta dirigida por Sharmeed Obaid-Chinoy. Sin embargo, la actriz ha afirmado que, en principio, el esperado regreso de la joven Jedi a la saga no desembocará en una nueva trilogía.

Ridley ha revelado que, "por el momento" solo ha firmado para trabajar en esta película y que aún está a la espera de recibir el guión escrito por Steven Knight, creador de Peaky Blinders, más pronto que tarde. "Es genial. Un guionista diferente, un director diferente. Imagino que será una sensación bastante diferente", afirmó durante su visita al podcast Smartless.

La última aparición del personaje en pantalla fue en diciembre de 2019 cuando vio la luz en cines Star Wars: El ascenso de Skywalker. El filme dirigido de nuevo por J.J. Abrams ponía punto y final a la saga Saga Skywalker. El regreso de Rey será una de las mejores bazas de la próxima película de Star Wars, a pesar de que la actriz piense que ha perdido ritmo de rodaje.

"Honestamente, he tenido momentos en los que pienso: 'No sé si recuerdo lo que hice como Rey'", confesó Ridley en una entrevista concedida a Total Film en abril. "Es muy extraño. Creo que todo será muy diferente de muchas formas, con un equipo totalmente diferente. Estoy en un momento de mi vida muy diferente al que estaba. Probablemente seré una de las veteranas cuando, en aquellos inicios, era la persona más joven en el set, lo cual es un sentimiento extraño", añadió la actriz.

Además, Ridley afirmó que le gustaría volver a trabajar con parte del equipo de la última trilogía de Star Wars. "También espero que sean muchos del mismo equipo. Obviamente, mucha gente fue cambiando, pero también mucha gente continuó a lo largo de las tres películas y había algo maravilloso y reconfortante en eso. Pero no lo sé. Todo está por verse. Espero que sea algo familiar en cierto modo... pero también, no sé, como si fuera una nueva aventura. Espero que sea un poco de ambas cosas", dijo la actriz.

Star Wars: Nueva Orden Jedi, aún sin fecha de estreno aunque se especula que podría llegar a los cines en 2027, es una de las cintas de la saga en las que está trabajando Lucasfilm. El argumento de la película se sitúa 15 años después de los acontecimientos relatados en la última trilogía, y se espera que Rey Skywalker tome el liderazgo para reconstruir la orden Jedi.

Otras películas de Star Wars en desarrollo son el largometraje de Taika Waititi, aún sin título oficial, el de James Mangold, Star Wars: Dawn of the Jedi y el de Patty Jenkins, Star Wars: Rogue Squadron. Además, los fans de la saga podrán disfrutar en cines con las aventuras de Din Djarin y su inseparable compañero Baby Yoda en la gran pantalla con el estreno de The Mandalorian y Grogu que, dirigida por Jon Favreau, llegará en mayo de 2026.