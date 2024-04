MADRID, 24 Abr. (CulturaOcio) -

Daisy Ridley dio vida por última vez a Rey en 2019 en el Episodio IX de Star Wars, El ascenso de Skywalker. El personaje regresará a la franquicia galáctica en Star Wars: New Jedi Order, una nueva película dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy que retomará su historia varios años después. Un reto que inquieta a la actriz británica, que ha mostrado su preocupación por su vuelta a la saga.

"Honestamente, he tenido momentos en los que pienso: 'No sé si recuerdo lo que hice como Rey'", confesó Ridley en una entrevista concedida a Total Film. "Es muy extraño. Creo que todo será muy diferente de muchas formas, con un equipo totalmente diferente. Estoy en un momento de mi vida muy diferente al que estaba. Probablemente seré una de las veteranas cuando, en aquellos inicios, era la persona más joven en el set, lo cual es un sentimiento extraño", agregó la actriz de 32 años.

Además, la intérprete aseguró que le gustaría volver a trabajar con parte del equipo de la trilogía que protagonizó. "También espero que sean muchos del mismo equipo. Obviamente, mucha gente fue cambiando, pero también mucha gente continuó a lo largo de las tres películas y había algo maravilloso y reconfortante en eso. Pero no lo sé. Todo está por verse. Espero que sea algo familiar en cierto modo... pero también, no sé, como si fuera una nueva aventura. Espero que sea un poco de ambas cosas", dijo.

La estrella ya habló sobre su nuevo proyecto en una anterior entrevista con Empire en la que explicó cómo abordará la nueva producción. "Básicamente, ahora soy una adulta. No me sentía adulta en aquel momento. Obviamente, personalmente, las cosas han cambiado y, profesionalmente, he tenido muchas otras experiencias, por lo que definitivamente siento que esta vez es algo diferente. Hay mucha excitación con estas películas. Honestamente, si no estuviera emocionada, no lo habría hecho. Es algo grandioso ser parte de ello", admitió.

Por el momento no se han revelado todos los detalles de la trama de la película, pero se espera que Rey asuma un papel de liderazgo mientras intenta reconstruir la Orden Jedi. La cinta estará ambientada 15 años después de los eventos de la trilogía secuela de Star Wars, pero aún no se sabe qué otros personajes de la franquicia podrían regresar. Ridley ha dicho que le encantaría ver regresar a Finn (John Boyega) para que el personaje pueda convertirse en Jedi.

Star Wars: New Jedi Order aún no tiene una fecha de estreno, aunque Ridley ha dado pistas al respecto. "No sé cuándo la volveremos a ver, pero probablemente en 2026. Con suerte", declaró a CBR.