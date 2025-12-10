Star Wars: Daisy Ridley rompe su silencio sobre la película cancelada de Ben Solo/Kylo Ren

Daisy Ridley rompe su silencio sobre la película cancelada de Ben Solo - LUCASFILM

MADRID, 10 Dic. (CulturaOcio) -

Adam Driver reveló que Disney decidió no seguir adelante con The Hunt for Ben Solo, la película de Star Wars centrada en Kylo Ren que el actor desarrolló junto al cineasta Steven Soderbergh. Después de que el fandom galáctico se haya pronunciado con fuerza respecto a la producción descartada, Daisy Ridley, que interpretó a Rey en la última trilogía de Star Wars, ha comentado al respecto.

"Sabía una parte. Había escuchado rumores. Tengo muchos amigos que trabajan en los equipos técnicos y las cosas siempre se hablan por ahí", ha explicado la actriz que, aunque conocía la existencia del filme, dice le impactó y alegró que su compañero de reparto lo hiciera público."Pero, ¡guau! Cuando salió la noticia me quedé como: '¡Oh, Dios mío!'. Fue gracioso porque pensé 'Adam lo está diciendo', y esa es la gran sorpresa del año", añade la intérprete británica.

Ridley subraya que le "encanta cuando hay positividad colectiva y la manera en que internet parece haberse movilizado para intentar que se materialice", recuerda sobre las personas que se han unido tanto en campañas coordinadas en redes sociales como en acciones más llamativas como contratar un avión que sobrevoló los estudios de Disney con una pancarta que rezaba "Save #TheHuntForBenSolo".

"Es fantástico para todos nosotros. Es bueno que todos estemos unidos en algo de una manera realmente positiva. Obviamente, todo el mundo sabe que él era un personaje muy popular, pero también fue precioso pensar que la gente realmente se preocupa y quiere esto. Me gusta", añade Ridley.

Ridley ha señalado que "en un momento que está tan jodidamente loco para probablemente cada persona en este planeta", considera "encantador que gente de todo tipo aúne fuerzas desde todas partes del mundo". "Me encanta que el fandom de Star Wars sea un conjunto tan amplio y maravilloso de puntos de vista y de personas, así que me sorprendió y, sinceramente, me alegré", apunta la protagonista de la última trilogía de Star Wars hasta la fecha.

Según desveló Driver, The Hunt for Ben Solo se ambientaba tras los acontecimientos de Star Wars: El ascenso de Skywalker y profundizaba en la redención de Kylo Ren y en su lucha por reparar los daños provocados bajo la influencia del Lado Oscuro. Pese al interés de Lucasfilm, que "les encantó la idea" del filme, Disney rechazó la propuesta porque "no veían como Ben Solo podía estar vivo".

Respecto al futuro de Ridley en Star Wars, Kathleen Kennedy mencionó públicamente hace años que Lucasfilm estaba valorando desarrollar una película centrada en Rey para explorar su camino como fundadora de una nueva Orden Jedi. Aunque Ridley llegó a negociar sobre un posible regreso a la franquicia, el proyecto nunca recibió aprobación formal ni entró en fase de desarrollo. No se asignó director, guionista ni calendario de rodaje, y no hay avances por el momento.

A la espera de que Disney se pronuncie al respecto, The Mandalorian y Grogu es el primer estreno cinematográfico de Star Wars desde El ascenso de Skywalker, título entrenado en 2019. Dirigida y escrita por Jon Favreau y con Dave Filoni y Kathleen Kennedy en la producción, la cinta cerrará el 22 de mayo de 2026 el denominado Mandoverso, el arco televisivo formado por The Mandalorian, El libro de Boba Fett y Ahsoka.

Destacan las incorporaciones al elenco de Jeremy Allen White como Rotta El Hutt, hijo de Jabba El Hutt, y de Sigourney Weaver como la coronel Ward, una oficial de alto rango de la Nueva República. Entre los actores que regresan a Star Wars, Pedro Pascal vuelve como el mandaloriano y Jonny Coyne como el Señor de la Guerra Imperial, papel que desempeñó brevemente en la tercera temporada de The Mandalorian.

Un año después, el 28 de mayo de 2027, aterrizará en cines Star Wars: Starfighter, película dirigida por Shawn Levy (Deadpool y Lobezno) y protagonizada por Ryan Gosling. El actor interpreta a un piloto encargado de proteger a un joven frente a peligrosos enemigos, que según las últimas informaciones estarían interpretados por Mia Goth y Matt Smith. Starfighter también cuenta en su elenco con Amy Adams, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings.

Tal y como confirmó Levy es oficial que, a pesar de ambientarse unos cinco años después de los acontecimientos de El ascenso de Skywalker, el proyecto representa una expansión del universo galáctico más allá de la saga Skywalker. "No es una precuela ni una secuela. Es una nueva aventura ambientada en una época que aún no hemos explorado en la franquicia", adelantó.