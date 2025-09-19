La nueva serie de Star Wars desafía al canon y reúne por primera vez a la familia Skywalker

MADRID, 19 Sep. (CulturaOcio) -

Disney+ ha hecho algo insólito dentro de Star Wars y ha reunido por primera vez en pantalla a Anakin, Padmé, Luke y Leia, un escenario imposible dentro de la continuidad clásica de saga galáctica. Lo hace en LEGO Star Wars: Reconstruye la galaxia - Piezas del pasado, cuyos cuatro episodios ya han llegado a la plataforma de streaming, una propuesta que rompe con la cronología de la franquicia y reordena su mitología en pos de cruces irrealizables.

"Esta puede ser la única oportunidad de ver a la familia Skywalker unida, de reunir a los cuatro personajes interactuando entre sí. Sentimos que quizá solo nosotros podríamos mostrar eso a los fans", afirma el guionista y productor ejecutivo Benji Samit en una entrevista en StarWars.com sobre el impulso creativo tras esta reunión sin precedentes.

Según los acontecimientos del canon de Star Wars, Padmé muere tras el parto de los gemelos, Anakin sucumbe al lado oscuro antes de su nacimiento y Luke solo se reencuentra con su padre, ya como Darth Vader, siendo adulto en en El Imperio contraataca.

La entrega de la que bebe Piezas del pasado, LEGO Star Wars: Reconstruye la galaxia, que funciona como primera temporada, aunque se presentan como miniseries independientes, mostró cómo un accidente cósmico trastoca la continuidad del universo, provocando versiones alternativas de héroes, planetas e instituciones. Por ejemplo, Jar Jar convertido en Darth Jar Jar, un consejo de Jedi formado por versiones alternativas de Vader, Palpatine, Jabba, Dooku y Jannah, Leia como general de la Rebelión y Han Solo como espía al servicio de los Sith.

Sobre los proyectos de Star Wars dentro del canon, el próximo largometraje es The Mandalorian & Grogu, película dirigida por Jon Favreau y protagonizada por Pedro Pascal, que el 22 de mayo de 2026 pondrá el broche de oro al denominado Mandoverso que forman las series The Mandalorian, El libro de Boba Fett y Ahsoka.

Un año después, el 28 de mayo de 2027, aterrizará en cines Star Wars: Starfighter, película dirigida por Shawn Levy (Deadpool y Lobezno) y protagonizada por Ryan Gosling. Todavía no se conocen muchos detalles sobre la trama de la película más allá de que el actor interpreta a un piloto encargado de proteger a un joven frente a peligrosos enemigos, que según las últimas informaciones estarían interpretados por Mia Goth y Matt Smith. Hasta ahora Lucasfilm no ha detallado roles, pero Starfighter también cuenta en su elenco con Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings y la seis veces nominada al Oscar Amy Adams.

Tal y como confirmó Levy en abril, durante la Star Wars Celebration, también es oficial que, a pesar de ambientarse unos cinco años después de los acontecimientos de El ascenso de Skywalker, el proyecto representa una expansión del universo galáctico más allá de la saga Skywalker. "No es una precuela ni una secuela. Es una nueva aventura ambientada en una época que aún no hemos explorado en la franquicia", adelantó.