Star Wars: Las protestas por la cancelación de The Hunt for Ben Solo llegan a Times Square

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

Tras la cancelación de The Hunt for Ben Solo, secuela de El ascenso de Skywalker ideada por Adam Driver junto al cineasta Steven Soderbergh, el fandom de Star Wars ha pasado a la acción para pedir a Disney que reconsidere su negativa. Días después de que un avión surcara los cielos de Burbank sobre los estudios de Disney con una pancarta que rezaba "Save #TheHuntForBenSolo", la movilización ha llegado al corazón de Times Square.

"Para Adam. Nunca se va nunca del todo. La esperanza vive. ¡Ben está vivo! #THBS", señala un cartel luminoso de Times Square con una alusión directa a la frase de Luke Skywalker en Los últimos Jedi ("No one's ever really gone"), al nombre de pila de Kylo Ren (Ben Solo) y a las siglas del supuesto título de la película cancelada.

El responsable de la iniciativa, identificado como B. D. Neagle, ha explicado en una entrevista con Collider el sentido de su gesto: "Soy solo un fan que piensa que la historia de Ben no ha terminado. Quise hacer lo que estuviera en mi mano para apoyar al fandom y a todos los vinculados a The Hunt for Ben Solo. La intención era mostrar a Disney que esto es lo que los fans realmente quieren".

FIRST A PLANE! NOW A BILLBOARD IN TIMES SQUARE! REYLOS WILL NOT REST UNTIL WE GET BEN SOLO BACK!#TheHuntForBenSolo pic.twitter.com/5FACCEFRMU — kaylee🦋🍂 (@daily_kaylee16) October 25, 2025

En paralelo, se ha creado una página web para el movimiento Save #TheHuntForBenSolocon con un manifiesto que fija objetivos: "La campaña The Hunt for Ben Solo existe para mantener viva la chispa de una historia que merece ser contada. Nuestra misión es informar, inspirar y unir a los fans a través del arte, la sátira y la creatividad, demostrando que la pasión y la imaginación pueden encender el fuego que haga realidad The Hunt for Ben Solo".

La cancelación del largometraje también se ha traducido en peticiones en Change.org que piden a Disney "dar luz verde" al proyecto. Varios formularios acumulan miles de firmas en cuestión de días, con mensajes que subrayan el apego del público al arco de redención de Ben Solo y la disposición del propio Driver a retomarlo con "una gran historia y un gran director".

Incluso figuras de Lucasfilm se han hecho eco del clamor en encuentros con fans. Matthew Wood, supervisor de sonido de Lucasfilm, voz de General Grievous en distintos títulos y de Ben Solo en especiales de LEGO Star Wars, preguntó al público de la SpaceCon si querían que The Hunt for Ben Solo se materializase. Como respuesta recibió una gran ovación que grabó y comentó que enviaría a Lucasfilm.

En medio de la tormenta, un movimiento oficial de la franquicia ha otorgado una nueva esperanza al fandom galáctico. El canal de Star Wars en YouTube difundió un clip del clímax de El ascenso de Skywalker con Rey y Ben enfrentándose a Palpatine justo después de hacerse pública la negativa a The Hunt for Ben Solo, lo que el público ha considerado como una oportunidad de conversación.

Pese al interés de Lucasfilm, que "les encantó la idea" del filme frustrado de Driver y Soderbergh, Disney rechazó la propuesta porque "no veían como Ben Solo podía estar vivo". Precisamente, la justificación de por qué se rechazó la propuesta es uno de los aspectos que más han enfadado a la audiencia: "Si pudieron traer de vuelta a Palpatine con una sola línea, hay muchas formas de que Ben regrese que ya encajan en el canon de Star Wars", afirma Neagle.

A la espera de que Disney se pronuncie al respecto, The Mandalorian y Grogu es el primer estreno cinematográfico de Star Wars desde El ascenso de Skywalker, título entrenado en 2019. Dirigida y escrita por Jon Favreau y con Dave Filoni y Kathleen Kennedy en la producción, la cinta cerrará el 22 de mayo de 2026 el denominado Mandoverso, el arco televisivo formado por The Mandalorian, El libro de Boba Fett y Ahsoka.

Por ahora, Lucasfilm mantiene bajo llave el reparto detallado, pero destacan las incorporaciones al elenco de Jeremy Allen White como Rotta El Hutt, hijo de Jabba El Hutt, y de Sigourney Weaver como una mujer de la Alianza Rebelde. Entre los regresos, Pedro Pascal vuelve como el mandaloriano y Jonny Coyne como el Señor de la Guerra Imperial, papel que desempeñó brevemente en la tercera temporada de The Mandalorian.

Un año después, el 28 de mayo de 2027, aterrizará en cines Star Wars: Starfighter, película dirigida por Shawn Levy (Deadpool y Lobezno) y protagonizada por Ryan Gosling. El actor interpreta a un piloto encargado de proteger a un joven frente a peligrosos enemigos, que según las últimas informaciones estarían interpretados por Mia Goth y Matt Smith. Starfighter también cuenta en su elenco con Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings y la seis veces nominada al Oscar Amy Adams.

Tal y como confirmó Levy en abril, durante la Star Wars Celebration, también es oficial que, a pesar de ambientarse unos cinco años después de los acontecimientos de El ascenso de Skywalker, el proyecto representa una expansión del universo galáctico más allá de la saga Skywalker. "No es una precuela ni una secuela. Es una nueva aventura ambientada en una época que aún no hemos explorado en la franquicia", adelantó