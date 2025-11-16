The Hunt for Ben Solo: Fans de Star Wars toman cielo y tierra para reclamar la película de Kylo Ren

MADRID, 16 Nov. (CulturaOcio) -

Desde que hace semanas Adam Driver diera a conocer que Disney había rechazado traer de entre los muertos a Kylo Ren, su personaje de Star Wars, en una secuela de El ascenso de Skywalker titulada The Hunt for Ben Solo e ideada por él mismo junto a Steven Soderbergh, muchos se han movilizado para reclamarla. Y la pasión de los fans es tal, que su petición ha llegado a surcar los cielos y empapelar calles.

Como parte de la campaña para resucitar el proyecto, este pasado jueves un avión con una pancarta con el mensaje "Los accionistas quieren The Hunt for Ben Solo", sobrevolaba la sede de La Casa del Ratón en Burbank pocas horas después de una reunión de accionistas.

Sorprendentemente, esta no es la primera vez que los fans usan este método para expresar su deseo de volver a ver a Driver como el hijo de Han Solo y Leia Organa, pues ya a finales de octubre otro avión con el texto "Salvad The Hunt for Ben Solo" surcaba los cielos.

Por otro lado, también esta semana el vecindario de Mid-Wilshire en Los Ángeles aparecía lleno de folletos con la cara del personaje impresa y pegados en farolas y señales de tráfico, como si se tratara de una persona desaparecida. "Desaparecido" y "¿Han visto a este hombre?", rezan los carteles, que dan una breve descripción de Ben Solo e informan de que la última vez que se le vio fue "hace 5 años y 10 meses", es decir, cuando se estrenó El ascenso de Skywalker.

Not just Mid-Wilshire! ;) I've been putting them up all over LA, in bookstores, comic shops, and other places too! Thanks so much for the coverage of my posters and #TheHuntForBenSolo campaign over all! pic.twitter.com/LuV6pQQeau — Brianna | @vividlittlevox 🍂✨ (@vividlittlevox) November 14, 2025

A estas alturas cabe recordar que todo comenzó el pasado mes de octubre, cuando Driver comentó en una entrevista concedida a Associated Press que Soderbergh y él tuvieron una idea de cómo traer al personaje de vuelta pese a su muerte al final del episodio IX. El intérprete reveló que Scott Z. Burns escribió el guion y Kathleen Kennedy, directora de Lucasfilm, llegó a darle el visto bueno, pero Bob Iger y Alan Bergman, mandamases de Disney, rechazaron la propuesta. "No veían cómo Ben Solo estaba vivo. Y eso fue todo", explicó el actor, desencadenando así sin saberlo un movimiento para resucitar el proyecto.

Aparte de pancartas en aviones y folletos de persona desaparecida, el fandom de Star Wars se ha volcado en pedir a Disney que reconsidere la cancelación de The Hunt for Ben Solo a través de otras acciones, como un cartel luminoso en pleno Times Square, una página web para el movimiento, peticiones en Change.org e incluso comentarios en las cuentas de los ejecutivos de la compañía.

A la espera de que Disney preste atención (o no) a la movilización, por el momento el próximo estreno asegurado de la franquicia galáctica es el de The Mandalorian y Grogu. La cinta, la primera en llegar a los cines en casi siete años, desde el estreno de El ascenso de Skywalker, aterrizará en las salas el 22 de mayo de 2026. Dirigido y escrito por Jon Favreau, el filme contará con Pedro Pascal como el mandaloriano, Jonny Coyne como el Señor de la Guerra Imperial, Jeremy Allen White como Rotta El Hutt, hijo de Jabba El Hutt, y Sigourney Weaver como una mujer de la Alianza Rebelde.