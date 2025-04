Spider-Man 4 ya tiene título oficial y Tom Holland avisa que será "un nuevo comienzo"

MADRID, 1 Abr. (CulturaOcio) -

Queda algo más de un año para que Spider-Man 4 llegue a los cines, el 31 de julio de 2026. Y aunque por el momento son muchos los detalles que se desconocen del filme, poco a poco se van revelando más. Así, la cinta acaba de confirmar su título oficial, que resulta bastante indicativo de lo que supondrá la nueva entrega para el trepamuros de Tom Holland.

Ha sido en el marco de la CinemaCon que Sony ha anunciado que la película dirigida por Destin Daniel-Cretton llevará el título de Spider-Man: Brand New Day. Un título que, significativamente, no incluye la palabra 'home' (casa), presente en los de sus predecesoras y marcando así una ruptura respecto de la trilogía.

Spider-Man: Brand New Day 🕷️ July 31, 2026. pic.twitter.com/R6OY8tAHOb — Spider-Man Movie (@SpiderManMovie) April 1, 2025

Y es que todo indica que el filme será "un nuevo comienzo", tal y como, según recoge ScreenRant, señaló el propio Holland. De hecho, en los cómics, Brand New Day supone un reinicio del personaje tras los eventos de One More Day, en el que se borra el matrimonio de Peter Parker y MJ y la identidad del superhéroe vuelve a ser un secreto. Unas premisas que, sin duda, se relacionan con el final de Spider-Man: No Way Home, en el que todo el mundo, incluida MJ, olvidaban a Peter.

Si bien hace apenas un mes ciertas informaciones señalaban que el guion de Spider-Man 4 aún estaba en desarrollo, Cretton ha asegurado que la película se encuentra "en plena preparación en estos momentos" y tiene previsto comenzar su rodaje este verano.

Por otro lado, cabe recordar que meses antes de que Spider-Man 4 llegue a las salas, se estrenará Vengadores: Doomsday, el 30 de abril de 2026, cinta que recientemente anunciaba gran parte de su elenco, en el que no se incluía a Holland. Y aunque la apretada agenda del intérprete podría haberle hecho imposible aparecer en Doomsday, según The InSneider podría haber otro motivo para su ausencia en la misma, siendo este que la trama de la cuarta entrega del trepamuros se desarrolle en paralelo a la quinta entrega de los Vengadores dentro del timeline del UCM.

Por ahora, más allá de la obvia participación de Holland en Spider-Man 4, se ha confirmado también el fichaje de Sadie Sink, la estrella de Stranger Things, en un papel que todavía es secreto, aunque ciertos rumores apuntan a una nueva Mary Jane Watson o incluso a Jean Grey, una versión joven de la poderosa mutante de los X-Men.