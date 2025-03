Marvel actualiza su timeline: ¿En que año es Daredevil: Born Again?

Archivo - Marvel actualiza su timeline y encaja Daredevil: Born Again

El Universo Cinematográfico Marvel está en constante expansión. Con la reciente llegada a Disney+ de Daredevil: Born Again, el estudio capitaneado por Kevin Feige ha actualizado nuevamente su, cada vez, más enmarañado timeline para ubicar la producción protagonizada por Charlie Cox.

Los incondicionales marvelitas han recurrido constantemente a la cronología oficial de Disney+ para determinar con precisión cómo encaja cada una de sus producciones en el timeline del UCM, especialmente tras el salto temporal de cinco años en Vengadores: Endgame.

La última vez que Marvel actualizó su Línea de Tiempo Sagrada fue cuando, en noviembre del pasado año, llegaron a los cines Deadpool y Lobezno. Por tanto, es lógico que, con el desembarco de Born Again, la Casa de las Ideas haya reajustado su cronología, sin contar con Capitán América: Brave New World, que aún no ha desembarcado en la plataforma de streaming.

En Daredevil: Born Again no se menciona en qué año se ambienta la trama; sin embargo, todo indica que se sitúa después de Agatha ¿Quién si no?, la cual transcurre en el otoño de 2026. El episodio 2 reveló que era Nochevieja, lo que sugiere que la mayor parte de la serie transcurre a principios de 2027.

Sin embargo, el primer capítulo de Born Again incluye un prólogo donde Bullseye mata a Foggy Nelson y la historia retoma un año después, lo que podría significar que el prólogo ocurre a finales de 2025 y principios de 2026.

Dado que Disney+ clasifica las producciones de Marvel siguiendo la Línea de Tiempo Sagrada, el orden cronológico es el siguiente:

- CAPITÁN AMÉRICA: EL PRIMER VENGADOR

- CAPITANA MARVEL

- IRON MAN

- IRON MAN 2

- EL INCREÍBLE HULK

- THOR

- LOS VENGADORES

- THOR: EL MUNDO OSCURO

- IRON MAN 3

- CAPITÁN AMÉRICA: EL SOLDADO DE INVIERNO

- GUARDIANES DE LA GALAXIA

- GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 2

- YO SOY GROOT

- DAREDEVIL

- JESSICA JONES

- VENGADORES: LA ERA DE ULTRÓN

- ANT-MAN

- LUKE CAGE

- IRON FIST

- LOS DEFENSORES

- CAPITÁN AMÉRICA: CIVIL WAR

- VIUDA NEGRA

- BLACK PANTHER

- THE PUNISHER

- SPIDER-MAN: HOMECOMING

- DOCTOR STRANGE

- THOR: RAGNAROK

- ANT-MAN Y LA AVISPA

- VENGADORES: INFINITY WAR

- VENGADORES: ENDGAME

- LOKI

- WHAT IF...?

- WANDAVISION

- SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE LOS DIEZ ANILLOS

- FALCON Y EL SOLDADO DE INVIERNO

- SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

- ETERNALS

- DOCTOR STRANGE EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA

- HAWKEYE

- CABALLERO LUNA

- BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

- ECHO

- SHE-HULK: ABOGADA HULKA

- MS. MARVEL

- THOR: LOVE AND THUNDER

- LA MALDICIÓN DEL HOMBRE LOBO

- GUARDIANES DE LA GALAXIA: ESPECIAL FELICES FIESTAS

- ANT-MAN Y LA AVISPA: QUANTUMANIA

- GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 3

- INVASIÓN SECRETA

- THE MARVELS

- DEADPOOL Y LOBEZNO

- AGATHA, ¿QUIÉN SI NO?

- DAREDEVIL: BORN AGAIN