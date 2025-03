MADRID, 27 Mar. (CulturaOcio) -

Marvel ya ha dado a conocer la alineación de superhéroes que lucharán contra el Doctor Doom de Robert Downey Jr. en Vengadores: Doomsday, cinta que llegará a los cines el 30 de abril de 2026. No obstante, lejos de acabar con la especulación, el anuncio no ha hecho sino despertar nuevas incógnitas... muchas de ellas debido a algunas más que notables ausencias.

Y es que, aunque La Casa de las Ideas sorpendió y puso a prueba la paciencia de sus fans revelando a cuentagotas durante cinco horas de imágenes de sillas con nombres una larga ristra de personajes que formarán parte de la quinta entrega de Vengadores, lo cierto es que también ha desconcertado a muchos al no incluir a algunos héroes clave que se esperaba que apareciesen en la nueva cinta de los hermanos Russo.

Así, se pueden destacar al menos 30 grandes ausencias en el anuncio de Marvel:

- CHRIS EVANS (STEVE ROGERS/CAPITÁN AMÉRICA)

- BENEDICT CUMBERBATCH (STEPHEN STRANGE/DOCTOR STRANGE)

- TOM HOLLAND (PETER PARKER/SPIDER-MAN)

- TOBEY MAGUIRE (PETER PARKER/SPIDER-MAN)

- ANDREW GARFIELD (PETER PARKER/SPIDER-MAN)

- HUGH JACKMAN (LOGAN/LOBEZNO)

- RYAN REYNOLDS (WADE WILSON/DEADPOOL)

- HALLE BERRY (ORORO MUNROE/TORMENTA)

- MARK RUFFALO (BRUCE BANNER/HULK)

- JEREMY RENNER (CLINT BARTON/OJO DE HALCÓN)

- EVANGELINE LILLY (HOPE VAN DYNE/AVISPA)

- KATHRYN NEWTON (CASSIE LANG)

- HAYLEY ATWELL (PEGGY CARTER)

- GWYNETH PALTROW (PEPPER POTTS/RESCUE)

- IMAN VELLANI (KAMALA KHAN/MS. MARVEL)

- FAMKE JANSSEN (JEAN GREY/DARK PHOENIX)

- ELISABETH OLSEN (WANDA MAXIMOFF/BRUJA ESCARLATA)

- BRIE LARSON (CAROL DANVERS/CAPITANA MARVEL)

- DON CHEADLE (RHODEY/WAR MACHINE)

- TEYONAH PARRIS (MONICA RAMBEAU)

- SAMUEL L. JACKSON (NICK FURY)

- PAUL BETTANY (VISIÓN)

- JENNIFER GARNER (ELEKTRA)

- WESLEY SNIPES (BLADE)

- DAFNE KEEN (LAURA KINNEY/X-23)

- CHRIS PRATT (PETER QUILL/STAR-LORD)

- CHARLIE COX (MATT MURDOCK/DAREDEVIL)

- TATIANA MASLANY (JENNIFER WALTERS/SHE-HULK)

- HAILEE STEINFELD (KATE BISHOP)

- TODOS LOS ETERNOS

En todo caso, cabe señalar que es más que probable que Marvel se esté guardando algún as bajo la manga y que no haya revelado todos los héroes que aparecerán en Vengadores: Doomsday. Así, podría ser que alguna de estas ausencias resulten no ser tales, sino cameos que La Casa de las Ideas pretende mantener de momento en secreto.

Por otro lado, también puede ser que muchos de estos nombres acaben formando parte de la siguiente entrega, Vengadores: Secret Wars que, también dirigida por los hermanos Russo, tiene previsto su lanzamiento justo un año después de Doomsday.