Tom Holland en armadura griega: Las nuevas imágenes de 'La Odisea' de Christopher Nolan que revolucionan las redes

MADRID, 31 Mar. (CulturaOcio) -

Con La Odisea de Christopher Nolan en pleno rodaje, son varias las imágenes que ya se han filtrado de la producción, ofreciendo un primer vistazo a sus protagonistas caracterizados. Y algunas de las últimas fotografías que circulan por Internet muestran a Tom Holland, que se cree que en el filme encarna a Telémaco, enfundado ya en su imponente armadura griega.

Si hace unas semanas ciertas imágenes presentaban al protagonista de Spider-Man vestido con una sencilla capa marrón y una túnica burdeos, las nuevas lo han captado perfectamente equipado para la batalla en el set de la próxima película del director de El caballero oscuro, Oppenheimer o Interstellar.

NEW LOOK AT TOM HOLLAND ON THE SET OF CHRISTOPHER NOLAN’S ‘THE ODYSSEY’! pic.twitter.com/30SyKMJ8oR — best of tom holland (@thollandrchive) March 27, 2025

Tom Holland on the set of Christopher Nolan’s ‘THE ODYSSEY’ in Italy! pic.twitter.com/YoBXcMpSN0 — best of tom holland (@thollandrchive) March 27, 2025

Así, tanto la indumentaria del actor como el hecho de que las fotografías han sido tomadas en la isla italiana de Favignana, el mismo lugar donde otras imágenes captaron tanto a Zendaya como a Matt Damon caracterizados, hacen sospechar que el lugar sea el elegido para representar Ítaca, el hogar de Ulises, al que este solo llega después de muchas penurias y aventuras por el mar en su viaje desde Troya.

Matt Damon, 54, has undergone a remarkable physical transformation for his role as Odysseus in Christopher Nolan's upcoming film, "The Odyssey."



Photos from the set in Favignana, Italy, reveal Damon shirtless, showcasing a chiseled physique, long gray beard, and brown pants,… pic.twitter.com/GYFxldePG9 — backgridus (@BackgridUS) March 27, 2025

Mientras que es seguro que Damon encarnará al poderoso Ulises u Odiseo, por el momento no se han confirmado los papeles del resto del reparto, si bien OneMan reveló hace poco que Holland dará vida a Telémaco, el hijo de Ulises y Zendaya a la diosa Atenea. Y en la obra original, estos tres personajes solo coinciden al final, precisamente en Ítaca, donde se enfrentan a los pretendientes de Penélope.

Por otro lado, el medio también señaló que Penélope será interpretada por Anne Hathaway, Charlize Theron dará vida a la hechicera Circe, Benny Safdie será el rey Agamenón y Lupita Nyong'o encarnará a la mujer de este, Clitemnestra.

El elenco también incluye a Robert Pattinson, Jon Bernthal, Mia Goth, Samantha Morton, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Corey Hawkins, Bill Irwin, Jesse García, Will Yun Lee, Nick Tarabay, Jimmy Gonzales y Maurice Compte, entre otros.

Universal ha descrito la película, que llegará a las salas el 17 de julio de 2026, como una "cinta épica de acción mítica rodada en todo el mundo con la nueva tecnología cinematográfica Imax".