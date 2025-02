Un "gran actor" será el villano de Spider-Man 4

MADRID, 22 Feb. (CulturaOcio) -

Tom Holland volverá a interpretar a Peter Parker en Spider-Man 4, la nueva entrega de la saga que estará dirigida por Destin Daniel Cretton y llegará a las salas el 24 de julio de 2026. Las últimas informaciones relacionadas con el proyecto señalan que Marvel habría ofrecido el rol de villano principal a un interprete de primer nivel de Hollywood.

Según Daniel Ritchman, será un "gran actor" quien dará vida al principal antagonista de la cuarta entrega de Spider-Man. Sin embargo, hasta el momento se desconoce tanto el nombre del intérprete como a cuál de los variopintos y formidables enemigos del trepamuros interpretará.

*Marvel Studios* has reportedly made an offer to a *big actor for the main villain role* in *‘SPIDER-MAN 4’*.



Source: DanielRPK pic.twitter.com/vuYLyLqCyu