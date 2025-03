Spider-Man 4 explicará la ausencia de Tom Holland en Vengadores: Doomsday

MADRID, 31 Mar. (CulturaOcio) -

El Spider-Man de Tom Holland es uno de los grandes ausentes en el elenco confirmado por Marvel para Vengadores: Doomsday, que llegará a las salas el 30 de abril de 2026. Y las últimas informaciones sugieren que la trama de la cuarta entrega del trepamuros, prevista para el 31 de julio de ese mismo año, explicará la ausencia de Peter Parker en la película de Joe y Anthony Russo, que verá a Robert Downey Jr. como Víctor Von Doom.

Según The InSneider, la agenda apretada agenda de Holland, que ahora mismo está inmerso en el rodaje de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, no es la única razón para que no esté en Doomsday. Al parecer, la trama de la cuarta entrega del trepamuros se desarrollará en paralelo a la quinta entrega de los Vengadores dentro del timeline del UCM.

Esto explicaría la ausencia de Peter Parker en la cinta de los Russo, que acaba de arrancar con su producción. Pero, aunque el Spider-Man de Holland no forma parte del elenco de Doomsday, es más que probable que sí esté en su próxima entrega, Secret Wars, cuyo estreno está previsto para el 7 de mayo de 2027.

El medio también menciona que, según los rumores, Dmitri Smerdyakov, conocido como el Camaleón, será el villano de Spider-Man 4. Las informaciones más recientes sugerían, de hecho, que la cinta de Destin Daniel Cretton presentaría a un villano del trepamuros nunca visto en la gran pantalla.

Por tanto, no resultaría descartable que este efectivamente termine siendo el Camaleón, quien es el hermanotro de Kraven el cazador en los cómics Marvel y al que interpretó recientemente Fred Hechinger en el spin-off del universo Spider-Man, Kraven: The Hunter que protagonizó Aaron Taylor-Johnson.

Spider-Man 4, de nuevo coproducida por Marvel Studios y Sony Pictures, se encuentra actualmente proceso de reescritura de su guión y el inicio de su producción está previsto para este verano. Por ahora, más allá de la participación de Holland, se ha confirmado también el fichaje de Sadie Sink, la estrella de Stranger Things en un papel que todavía es secreto aunque ciertos rumores apuntan a Mary Jane Watson o incluso a Jean Grey, una versión joven de la poderosa mutante de los X-Men.