Spider-Man 4 con Tobey Maguire y Sam Raimi aún es posible

Se cumplen 15 años desde que Sony anunciase de forma oficial el rodaje de Spider-Man 4 con Sam Raimi como director y Tobey Maguire como Peter Parker. Una fecha señalada para un proyecto que, finalmente nunca vio la luz y que ha hecho que muchos se pregunten si la cuarta aventura en solitario de esa variante del héroe arácnido todavía es posible.

Tras tres películas encarnando a Peter Parker, Maguire iba a enfundarse el traje del trepamuros en una cuarta entrega con Raimi como director. Inicialmente, Spider-Man 4 fue anunciada por Sony Pictures cuando todavía su propia saga estaba aún en activo.

De hecho, aunque Spider-Man 3 no llegó a contar con el beneplácito de la crítica y tampoco de gran parte del público, fue de nuevo un taquillazo. Esto propició que el estudio diese luz verde a una nueva entrega del personaje, cuya preproducción arrancó e incluso llegó a fijar su estreno para el 6 de mayo de 2011, pero terminó siendo cancelada en 2010 y dando paso al reinicio protagonizado por Andrew Garfield.

Sony Pictures to release Spider-Man 4 on May 6, 2011. — Sony Pictures (@SonyPictures) March 12, 2009

Es por lo que después de ver a Maguire formando equipo con los trepamuros de Tom Holland y Garfield en Spider-Man: No Way Home, los fans estallaron de entusiasmo. La presencia del actor en la cinta de John Watts no solo despertó un interés renovado por su encarnación del trepamuros, también alimentó los rumores sobre la posibilidad de que rodase la cuarta entrega de la franquicia.

Desde entonces son muchos quienes reclaman que tanto el actor como Raimi se embarquen en el rodaje de la cuarta entrega. Y lo cierto es que el cineasta, que ya dirigió para Marvel Studios Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, ha reiterado en numerosas ocasiones que no cierra la puerta a dicha posibilidad.

Es más, en una entrevista concedida a Fandango, admitió que todo es posible con la Casa de las Ideas e incluso estaría entusiasmado de volver a dirigir a Maguire y Kirsten Dunst en una película. "Me encantaría volver y contar otra historia, especialmente con la gran gestión que tienen allí", sentenció Raimi, manteniendo la puerta abierta a la cuarta entrega de su Spider-Man.

Una posibilidad que podría llegar a materializarse en algún momento, aunque, no en un futuro próximo, dado que Marvel ya tiene a su Peter Parker, Tom Holland, que ya prepara una cuarta entrega cuya producción no arrancará hasta 2025. Esto no significa que el trepamuros de Maguire no pueda regresar en otros proyectos de Marvel, de hecho, las últimas informaciones apuntaban a que los dos intérpretes volverán a reunirse con Garfield tras los eventos de Spider-Man: No Way Home para formar equipo en Vengadores: Secret Wars.