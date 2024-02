Filtrado el traje de Tobey Maguire en Spider-Man 4

MADRID, 24 Feb. (CulturaOcio) -

Tras tres películas encarnando a Peter Parker, Tobey Maguire iba a protagonizar una cuarta película de Spider-Man de nuevo a las órdenes de Sam Raimi. Un proyecto que echó a andar pero que, finalmente, fue cancelado. Y ahora, casi tres lustros después, han salido a la luz unas imágenes que revelan cómo era el traje en el que iba a enfundarse el actor en esta nueva entrega del trepamuros.

El regreso de Tobey Maguire en Spider-Man: No Way Home fue uno de los grandes momentos de la cinta protagonizada por Tom Holland. Desde entonces son muchos quienes quiere que el intérprete regrese para encarnar al héroe arácnido en una nueva película dirigida por Raimi.

Inicialmente, Spider-Man 4 se anunció cuando todavía su propia saga estaba aún en activo. Es más, aunque Spider-Man 3 no contó con el beneplácito de la crítica y, dicho sea de paso, tampoco de gran parte del público, fue todo un taquillazo. Teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que Sony Pictures diera luz verde a la cuarta entrega cuya preproducción arrancó... pero que finalmente fue cancelada en 2010.

Y ahora Christopher Metzger, el director creativo de la línea de juguetes de Marvel, ha compartido en su página web unas espectaculares imágenes pertenecientes a una línea de figuras descartadas de la película que revelan el aspecto del traje que Maguire iba a lucir en ella.

Unused packing designs for Sam raimis Spider-Man 4 has been revealed by Creative director for marvels toy line Christopher Metzger pic.twitter.com/x8aM9pzUkP — Spider-Man News (@SpiderMan_Newz) February 2, 2024

Lo realmente llamativo de este blíster en cuyo lateral puede apreciarse el título de Spider-Man 4, es que, la parte superior muestra a simple vista que el aspecto del uniforme arácnido no presenta grandes cambios en su diseño.

De hecho, en esencia es prácticamente idéntico a los anteriormente vestidos por Maguire, salvo por las líneas que forman las telarañas del traje, algo más grandes. En la segunda, puede verse en su plenitud al atrevido trepamuros balanceándose por la ciudad de Nueva York, luciendo con orgullo los vistosos colores de su traje.

Por ahora no parece probable que Raimi se ponga al frente de Spider-Man 4 con Maguire como protagonista, puesto que Marvel ya cuenta con un Peter Parker, Tom Holland, que ya prepara una cuarta entrega cuya producción no arrancará hasta 2025. Aunque, las últimas informaciones apuntaban a que los dos intérpretes volverán a reunirse con Garfield tras No Way Home para formar equipo en Vengadores: Secret Wars.