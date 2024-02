¿Spider-Man 4 Presentará A Miles Morales Dentro Del UCM?

MADRID, 28 Feb. (CulturaOcio) -

Pese a no estar confirmada oficialmente, Spider-Man 4 lleva en desarrollo desde hace meses con Tom Holland como protagonista. Y aunque el secretismo sobre el proyecto es casi total, recientes informaciones apuntan a que la cuarta entrega de la franquicia arácnida servirá para presentar a Miles Morales, el otro Hombre Araña de los cómics, en imagen real.

La productora de las películas de Spider-Man en Sony Pictures, Amy Pascal, revelaba a Variety el año pasado que Miles Morales tendrá su propio filme en imagen real. Pero el personaje podría dar el salto a la gran pantalla en carne y hueso mucho antes de lo esperado.

Según el periodista Daniel Richtman, Spider-Man 4 supondrá el debut en el Universo Cinematográfico Marvel de Morales. Lo cual, en realidad, no sería sorprendente ya que en la primera entrega de la saga capitaneada por Holland, Homecoming, Peter se topa con el Merodeador, Aaron Davis, el tío de Miles en los cómics. Un personaje que estaba encarnado ni más ni menos que por Donald Glover, la estrella de Mr. & Mrs. Smith y Atlanta que encarna a la versión joven de Lando en la franquicia Star Wars.

Sony And Marvel Wants To Introduce Miles Morales In ‘SPIDER-MAN 4’ And Possibly Have Him Go On To Star In His Own Solo Film Before Secret Wars.



However, Kevin Feige Wants Miles To Get His Solo Film In Phase 7 And Simply Wants Miles To Play A Bigger Role In Sony’s ‘SPIDER-MAN 5’ pic.twitter.com/vVcaw1cS9W