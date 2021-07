El traje de Spider-Man No Way Home decepciona a los fans de Marvel: "Qué horrible cómo han cambiado el original"

MADRID, 2 Jul. (CulturaOcio) -

Tras meses y meses esperando poder echar un primer vistazo a algo del material de Spider-Man: No Way Home, finalmente los fans han podido disfrutar de una pequeña filtración por parte de Lego, en la que se deja ver por primera vez al superhéroe arácnido con el traje que vestirá durante su tercera película.

Un nuevo diseño aún más sofisticado, que incluye unos ribetes dorados en el pecho y lanzatelarañas más abultados en las muñecas que lo asemejan al traje visto en Vengadores: Infinity War y Endgame o al mostrado al comienzo de Lejos de Casa. Una decisión creativa que no está convenciendo a la mayoría de los fans, los cuáles han inundado las redes sociales con reacciones bastante tibias al ver al fin al Spider-Man de Tom Holland caracterizado para el filme.

"El traje de Lejos de Casa sigue siendo mi apariencia favorita para Spidey. El rojo y negro gana", ha señalado un usuario de Twitter antes de aclarar que "Este no está mal". Además ha señalado que sospecha que el cambio podría haberse hecho para que sea más fácil distinguirlo de los Spider-Man de Maguire y Garfield.

The suit from FFH will still remain my favourite Spidey in MCU outfit (black/red FTW).



But, I don’t mind this one! Looks like an implementation of the Iron-Spider costume which (if rumours are true) could help distinguish him from Maguire/Garfield. https://t.co/XvBiYbKHbD