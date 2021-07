Filtrado el nuevo traje de Spider-Man: No Way Home que lucirá Tom Holland (Peter Parker)

Filtrado el nuevo traje de Spider-Man: No Way Home que lucirá Tom Holland (Peter Parker) - MARVEL STUDIOS

MADRID, 2 Jul. (CulturaOcio) -

A la espera del ansiado primer tráiler de Spider-Man: No Way Home, siguen llegando filtraciones de la próxima película protagonizada por Tom Holland. En este caso, la fuga llega de nuevo procedente del aparato de márketing que rodea el filme y concretamente de un set de LEGO que muestra el primer vistazo al nuevo traje que lucirá Peter Parker.

La imagen en cuestión muestra el conocido como 'Iron Spider Suit' que vestirá Holland en la película de la Fase 4 del UCM. El traje será un diseño rojo y negro, con un gran logo de araña dorada en en mitad del pecho. Es un cambio bastante significativo en lo que respecta a los trajes de Spider-Man clásicos, aunque va en la línea que ya lució el héroe en Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame, con el traje que desarrolló para él Tony Stark (Iron Man).

Another look at Spider-Man’s new suit in #SpiderManNoWayHome. pic.twitter.com/9DnjtXHhZM — Spider-Man: No Way Home News (@spideysnews) July 1, 2021

El set de LEGO en cuestión se titula 'Spider-Man at the Sanctum Workshop' lo que adelanta que recogerá una escena en la que Peter Parker visita la guarida de otro de los Vengadores, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), cuya presencia en la cinta está confirmada desde hace meses.

#SpiderManNoWayHome lego set leaks



Looks like a new suit? pic.twitter.com/qTZnAqY1n5 — MCU Spider-Man 🕸 (@SpiderMan_MCU_) July 1, 2021

Spider-Man’s new suit is unveiled in a #SpiderManNoWayHome Lego set, which also features Doctor Strange & Wong. pic.twitter.com/ew4E6LhuqP — Smash Strike Films (@SmashStrikeFilm) July 1, 2021

Según la descripción y las imágenes filtradas, el set contará además con otros personajes como MJ (Zendaya), Wong, el compañero de Strange al que da vida Benedict Wong, y "un monstruo contra el que luchar" con "con garras de agarre".

"El cuartel general lleno de acción de Doctor Strange. El sótano del Maestro de las Artes Místicas está lleno de artículos divertidos para atraer a los seguidores de las películas de Marvel y fomentar un sinfín de juegos creativos. Hay artefactos geniales, bicicletas, un controlador de juego, candelabros, boom box, piedras místicas brillantes, además de muchas más sorpresas mágicas para que los niños las descubran", revela la descripción.

Una nueva filtración que, por tanto, y más allá de la presencia de Strange, no ofrece pistas sobre el insistente rumor de que No Way Home abrirá la puerta al multiverso de variantes alternativas de Spider-Man (con Tobey Magurie y Andrew Garfield), así como a diferentes villanos de otras películas como los ya parece que confirmados Electro de Jamie Foxx, Doctor Octopus de Alfred de Molina y el rumoreado Duende Verde de Willem Dafoe.

Filtraciones, rumores y más especulaciones a las que solo se pondrán fin definitivamente el próximo 17 de diciembre, cuando dirigida por Jon Watts Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) llegue a los cines.