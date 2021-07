Spider-Man No Way Home: Imágenes oficiales del traje negro de Tom Holland y... ¿Una variante del Doctor Strange?

MADRID, 2 Jul. (CulturaOcio) -

Poco a poco van llegando pinceladas de 'Spider-Man: No Way Home'. Tras haberse filtrado cómo será el nuevo traje que lucirá Tom Holland en la tercera película en solitario del superhéroe arácnido, ahora llegan imágenes oficiales del merchandising en las que aparece otro nuevo atuendo del Hombre Araña y unas figuras del Doctor Strange que abren la puerta a que el Hechicero Supremo podría tener una variante.

Tan solo horas después de que algunas de estas instantáneas se filtraran, ha sido la propia Marvel la que ha revelado las imágenes, compartiendo en su página web cómo serán los diseños de 46 figuras inspiradas en la película inspirada en varios personajes como el propio Spidey, MJ, Ned, Doctor Strange y Jonah J. Jameson. En una de esas figuras, puede que Peter Parker llevará un traje completamente negro con líneas doradas y mangas con tonos rojos.

También puede apreciarse a Spider-Man con otro atuendo llamado oficialmente 'traje integrado', en el que se combina la Iron Spider con su traje en 'Spider-Man: Lejos de casa'.

Aunque lo que ha llamado la atención es que el Funko del Doctor Strange de 'No Way Home' tiene un look distinto al que ha llevado anteriormente Benedict Cumberbatch. ¿Es simplemente un cambio de aspecto o, en realidad, este Stephen Strange es una variante?

Otra figura que destaca a la de Jonah J. Jameson. Todo apunta a que el regreso de J.K. Simmons a la franquicia será para largo y que jugará un papel importante en esta entrega, que tiene previsto su llegada a los cines el 17 de diciembre.