Spider-Man No Way Home: ¿Filtrados carteles que confirman a Tobey Maguire y Andrew Garfield con Tom Holland?

MADRID, 21 Jul. (CulturaOcio) -

Sin duda, una de las esperas más tensas que está viviendo el fandom marvelita es la llegada del primer tráiler de 'Spider-Man: No Way Home' ('Spider-Man: Sin camino a casa'). La espera se está haciendo eterna para los seguidores. De hecho, cualquier dato o información causa revuelo, como la supuesta filtración de los carteles de la cinta que protagoniza Tom Holland, cuyo estreno está previsto para el 17 de diciembre.

En redes sociales corren como la pólvora imágenes de dos cines estadounidenses que promocionan 'No Way Home' con presuntos carteles inéditos hasta el momento. Aunque uno es evidente que es un fanart hecho para suplir la ausencia de un cartel oficial, el otro sí que llama la atención, pues parece esta mejor elaborado y ser más creíble.

En el segundo, puede verse en la imagen central al Spidey de Holland saliendo de lo que parece uno de los anillos del Doctor Strange, a sus dos lados tiene otros anillos y esos son los que llaman la atención.

Cinemas really got sick of waiting for the official no way home trailer and went "fuck it I'll do it myself" 😂 pic.twitter.com/lPFdNPEdEz