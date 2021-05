Andrew Garfield responde a los rumores de su aparición en Spider-Man: No Way Home

MADRID, 4 May. (CulturaOcio) -

El tercer largometraje en solitario de Spider-Man, 'No Way Home', es uno de los títulos más esperados de la Fase 4 del Universo Marvel, especialmente por la rumoreada reunión de tres Peter Parker, el de Tom Holland, el de Tobey Maguire y el de Andrew Garfield, que abrirían la puerta al esperado multiverso. Ahora bien, el actor de 'El poder de Electro' se ha pronunciado, desmintiendo su participación en la cinta.

A pesar de que en la cinta que dirige Jon Watts están confirmados los regresos del Doctor Octopus de Alfred Molina y del Electro de Jamie Foxx, parece que ese encuentro entre los tres intérpretes que se han metido en la piel del Hombre Araña en la gran pantalla finalmente no tendrá lugar.

El periodista Josh Horowitz, para su programa 'Happy Sad Confused', entrevistó al actor británico y fue en ese momento donde Garfield aprovechó para decir que, no ha recibido aún "ninguna llamada" de la Casa de la Ideas.

"Tengo mi cuenta en Twitter y, desde ella, veo con frecuencia cuando Spider-Man se convierte en tendencia y cómo la gente se vuelve loca por las cosas que van saliendo. Y yo me quedo en plan... Desearía poder hablar con todos y pedirles que se relajasen. No puedo hablar por nadie más. Puede que estén haciendo algo [la gente de Marvel], pero, a mí, no me han llamado", explica Garfield.

Andrew Garfield is ready to talk about those rumors about his return as Spider-Man. You might be surprised to see what he has to say. Watch the full interview on the brand new #happysadconfused patreon! https://t.co/e84Wokl1SQ pic.twitter.com/Civpe3Am5p