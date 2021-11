Spider-Man No Way Home: Todas las referencias a Los 6 Siniestros escondidas en el póster oficial

MADRID, 8 Nov. (CulturaOcio) -

Y Spider-Man volvió a demostrar por qué tiene la película de Marvel más esperada del año. El cartel de 'Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa)' ha revelado a varios de los villanos que estarán en la tercera entrega en solitario del Hombre Araña de Tom Holland. Todo apunta a que será la presentación oficial de los Seis Siniestros, al haber referencia, al menos, a cuatro de ellos.

En el primer tráiler oficial, Peter Parker se enfrentaba cara a cara al Doctor Octopus de Alfred Molina, siendo el único villano en aparecer en el avance, mientras que los otros se intuían, al ver el rayo de Electro, una tormenta de arena de Sandman o unas bombas del Duende Verde.

Ahora el cartel vuelve a confirmar la presencia de estos cuatro enemigos del superhéroe arácnido. Tres de ellos vuelven a ser insinuados con elementos muy característicos, como los tentáculos metálicos del Doctor Octopus, los relámpagos de Electro de Jamie Foxx, la arena del Sandman de Thomas Haden Church y una figura que apunta al Duende Verde de Willem Dafoe.

Con cuatro villanos confirmados (y a la espera de que se termine de confirmar si el Spider-verso se expandirá con la presencia de los Spideys de Tobey Maguire y Andrew Garfield), queda la incógnita de si habrá otros dos más y que 'No Way Home' sea la presentación oficial de los Seis Siniestros en el UCM.

El cartel no da indicios de cuáles serán los otros dos villanos que se unan contra el joven superhéroe. Lejos de acallar las especulaciones, el póster ya ha provocado que muchos fans comiencen a barajar nombres que pueden completar el grupo de los supervillanos.

¿Será el Buitre de Michael Keaton? Está vivo en la saga y el actor aparecerá en la película de Morbius. Tampoco se podría descartar que el Mysterio de Jake Gyllenhaal hubiese sobrevivido y diese la sorpresa en esta reunión de villanos. Hay algunas miradas que piensan en el Venom de Tom Hardy. Por otro lado, hay quien apunta a la irrupción del Lagarto de Rhys Ifans.

