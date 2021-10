La pose de Spider-Man de Tom Holland en el tráiler de Uncharted enfurece a los fans: "Siempre será Peter Parker"

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

Uncharted, la adaptación del famoso videojuego de PlayStation, ha presentado su primer tráiler. Si bien el avance ha sorprendido por la fidelidad con la que adapta el material original, lo que ha acabado de romper a los fans es el hecho de ver a Nathan Drake, interpretado por Tom Holland, haciendo una de las poses más célebres de Spider-Man.

Tras una intrincada escena de acción sobre un cargamento que pende de un avión, el protagonista del filme consigue escalar hasta la escotilla de la aeronave, cayendo, agachado, en una postura que indudablemente recuerda al trepamuros que ha convertido en una estrella a Holland.

Según han señalado algunos seguidores, este detalle, así como las habilidades sobrehumanas de las que hace gala el personaje, no ayudan para nada a que el espectador crea al intérprete en el papel del cazatesoros. "Lo siento pero no puedo verle como Nathan Drake, para mí siempre será Peter Parker", ha señalado un usuario de Twitter, mientras que otra fan ha señalado: "¿Cómo puede ser que Tom Holland escale por las cajas como si fuera Spder-Man en la película de Uncharted?".

So the Uncharted movie is just Tom Holland without his Spider-Man suit, but still poses as a spider. 🙃 Sorry but, I can't picture him as Nathan Drake. He will forever be Peter Parker for me. pic.twitter.com/AcqhbfomLt