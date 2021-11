Spider-Man No Way Home: Filtración masiva de Marvel revela los planes de Peter Parker tras el caos del Multiverso

Con el segundo tráiler de 'Spider-Man: No Way Home' expandiendo el multiverso en el UCM, ya comienzan a circular rumores sobre lo que le espera al trepamuros tras el estreno de la tercera aventura en solitario del Peter Parker de Tom Holland, que llegará a los cines el 17 de diciembre. Aunque había comentarios sobre una posible retirada del actor británico, una filtración apunta a que Marvel y Sony trabajan en una nueva trilogía de películas y e series para Disney+.

The Cosmic Circus, un blog especializado en rumores y donde se filtró la noticia del fichaje de Bill Murray para 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania', apunta a que el Spidey de Tom Holland vivirá un nuevo ciclo en el UCM.

Tras el anuncio de la producción de la serie de animación 'Spider-Man: Freshman Year' para Disney+, una especie de precuela que narrará la vida de Peter Parker antes de los acontecimientos que lo unieron al UCM en 'Capitán América: Civil War'; todo apunta a que Sony y Marvel tienen más producciones para la plataforma en mente y que se intercalarán con los lanzamientos de las películas de la nueva trilogía.

El blog ha publicado un calendario según el cual, tras el estreno de 'Freshman Year', llegaría la cuarta película de Spider-Man, para después estrenarse la segunda temporada de la ficción del Hombre Araña, que tendrá un título distinto al de Freshman Year, a la que le seguiría la quinta entrega cinematográfica del superhéroe arácnido y así sucesivamente, quedando de esta forma:

· Spider-Man: Freshman Year (Temporada 1)

· Spider-Man 4

· Spider-Man, serie de Disney+ (Temporada 2)

· Spider-Man 5

· Spider-Man, serie de Disney+ (Temporada 3)

· Spider-Man 6

The Cosmic Circus marca las dos siguientes series de 'Freshman Year' como segunda y tercera temporada, lo que significa que no sería descartable que fuesen las siguientes tandas de episodios de la ficción de animación.

Como sucede con todos los rumores, toca coger con pinzas estas supuestas revelaciones. Lo único cierto es que el futuro del Hombre Araña en el UCM es un gran misterio, más incluso tras la reveladora escena post-créditos de 'Venom: Habrá Matanza', en la que el simbionte de Tom Hardy era transportado a la misma línea de tiempo en la que está el joven Peter Parker. Tocará seguir esperando y el 17 de diciembre está cada vez más cerca.