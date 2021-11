Marvel anuncia series de X-Men, Spider-Man y sus zombies y logos para Agatha Harkness, Ironheart o Echo

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

No había dudas, el Disney+ Day iba a ser el día de las grandes novedades de Marvel para la plataforma. Varias series como 'Echo', 'Ironheart' o el spin-off de 'Wandavision' protagonizado por Agatha Harkness han estrenado nuevos logos, junto con varios anuncios de novedades, entre los que se confirma la nueva serie de animación de 'X-Men', la cual será una continuación de la icónica ficción de los 90, otra ficción animada de Spider-Man y una serie de los zombies de Marvel presentados en What If...

Aunque varios superhéroes como She-Hulk, Moon Knight o Ms. Marvel han sido protagonistas de pleno derecho, la Casa de las Ideas tenía varios proyectos esperando novedades. Por ello, ha aprovechado para presentar los logos de 'Echo', la serie protagonizada por Alaqua Cox como Maya López, que aparecerá por primera vez en 'Ojo de Halcón (Hawkeye)'.

También ha estrenado logo 'Ironheart', protagonizada por Dominique Thorne como Riri Williams, un genio inventor que crea la armadura más avanzada desde Iron Man. No podía faltar tampoco 'Secret Invasion', ficción liderada por Samuel L. Jackson como Nick Furia y Ben Mendelsohn como el Skull Talos, los cuales se conocieron en los 90, durante los sucesos de 'Capitana Marvel'.

Entre las que no han sorprendido, ha estado la anunciada serie sobre Agatha Harkness. El spin-off de 'WandaVision (Bruja Escarlata y Visión)' protagonizado por la bruja interpretada por Kathryn Hahn se titulrá. 'Agatha: House of Harkness'.

También ha habido novedades en el ámbito de la animación, como la segunda temporada de '¿Qué pasaría si...? (What If...?)'. Tras reclutar a los Guardianes del Multiverso para detener a Infinity Ultron, el Vigilante regresa para conocer nuevos héroes y explorar mundos más extraños dentro del Multiverso en constante expansión del Universo Cinematográfico de Marvel.

Aunque el plato fuerte ha sido 'X-Men 97', serie de animación de Marvel Studios que explora nuevas historias de la icónica línea temporal de los 90 de la serie original. También ha destacado 'Spider-Man: Freshman Year', que seguirá a Peter Parker en su camino hasta convertirse en el Hombre Araña del UCM.

Nosotros también os hemos echado de menos. Nos vemos en 2023 con nuevos episodios. #XMen97 #DisneyPlusDay pic.twitter.com/oRCuJbhsxN — Disney+ España (@DisneyPlusES) November 12, 2021

El episodio de los zombis Marvel gustó tanto que tendrán su propia serie de animación, que reinventa el UCM con una nueva generación de héroes que luchan contra un azote zombi en constante expansión.

Tampoco podía faltar 'I Am Groot', serie de cortometrajes originales que exploran los días de gloria de Baby Groot mientras crece y se mete en problemas entre las estrellas. Además, está el especial de Navidad que prepara James Gunn de 'Guardianes de la Galaxia'.