Nuevo tráiler de Spider-Man No Way Home: La locura multiversal de Tom Holland, Zendaya y Jacob Balaton

MADRID, 16 Nov. (CulturaOcio) -

Sony Pictures lanzará un nuevo tráiler de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin Camino a Casa) en pocas horas. Y a la espera de publicar el ansiado adelanto, la compañía ha mostrado las reacciones de Tom Holland, Jacob Batalon y Zendaya al clip.

"Menos de 24 horas para ver lo que ellos están viendo", reza la publicación en Twitter. "¿Qué tal, chicos? Estamos a punto de ver el nuevo tráiler. Estoy un poco nervioso", anuncia Holland.

En el clip se puede ver a los actores gritando y muy sorprendidos. "Hazlo, tío", dice en un momento Batalon. "Eso ha sido duro. Es una locura", comenta por su parte Holland. "La gente se volverá loca cuando vea esto. Dios mío", concluye Batalon.

T-minus 24 hours until you get to see what they’re watching. 👀 New #SpiderManNoWayHome Trailer Tomorrow. @SpiderManMovie pic.twitter.com/9L8ZHdQTWA