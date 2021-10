Nuevo tráiler de Spider-Man No Way Home: Filtrada la fecha de estreno... ¿con Tobey Maguire y Andrew Garfield?

MADRID, 23 Oct. (CulturaOcio) -

Aunque los fans marvelitas verán este 5 de noviembre 'Eternals' y el 24 del mismo mes llegará a Disney+ 'Ojo de Halcón', realmente la cita que todos esperan es la del 17 de diciembre, día en el que llegará a los cines 'Spider-Man: No Way Home' (Spider-Man: Sin Camino a Casa). Con un primer tráiler de infarto, es el segundo tráiler es el que más expectación ha provocado y parece que su lanzamiento es inminente.

La cuenta de Twitter Spider-Man: NWH News & Leaks ha revelado que el nuevo avance podría ver la luz este lunes 25 de octubre y que durará 3 minutos y 33 segundos. El motivo es una imagen filtrada de lo que parece el planning de una sala de cine. Según lo mostrado, está previsto que se proyecte un clip de 3 minutos y 33 segundos este 25 de octubre.

Según lo filtrado, el clip proviene de un estudio, lo que significa que es el tráiler de una película y no publicidad al uso, además de tener una calificación PG-13, la habitual que recibiría una entrega del Spider-Man de Tom Holland.

And Again, Update on the trailer leak, It has to be No Way Home! #SpiderMan #Marvel #NoWayHome #SpiderManNoWayHome

If u don't know there is leaked info about the trailer: "The trailer will release Oct 25 and it will be 3:33 long! :) pic.twitter.com/cPN5Hb6cKM