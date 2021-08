Spider-Man: No Way Home adelanta la llegada de los Seis Siniestros

MADRID, 3 Ago. (CulturaOcio) -

Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) sigue sin mostrar material original de la película. Ante esta ausencia, los espectadores han comenzado a analizar con lupa todo el merchandising del filme de Sony que poco a poco se ha ido revelando durante las últimas semanas en busca de nuevas pistas sobre la trama.

El último objetivo de los fans son ahora las figuras articuladas de Hasbro basadas en la película, cuya descripción podría estar adelantando la llegada de los Seis Siniestros.

Según el texto que acompaña al modelo Iron Spider, que se corresponde con el traje de ribetes dorados que Peter Parker lucirá en la mayor parte del filme, la figura incluye "lanzatelarañas para lucha contra los siniestros". Una forma muy singular de definir a los enemigos del trepamuros, que ha hecho sosprechar a los fans que el mítico equipo de villanos podría aparecer en la cinta.

Se mostrará en la noticia enviada: https://twitter.com/infomarwars/status/1410952754558812164

El enfrentamiento de Spider-Man contra los Seis Siniestros, el grupo de villanos formado por Vulture, Doctor Octopus, Duende Verde, Lagarto, Electro y Rhino, es algo que los fans llevan esperando desde hace tiempo, sobre todo porque era un proyecto que originalmente iba a estrenarse en la época del Spidey de Andrew Garfield, liderado por Drew Goddard, creador del 'Daredevil' de Netflix. Pero finalmente se archivó tras los malos datos de 'The Amazing Spider-Man 2'.

Con el estreno de Spider-Man: No Way Home, los fans tendrán una nueva oportunidad de ver al infame grupo al fin unido. Con Tom Holland, Zendaya y Benedict Cumberbatch repitiendo sus papeles de Spider-Man, MJ y Doctor Strange, No Way Home incorpora a Jamie Foxx y Alfred Molina como Electro y Dr. Octopus, villanos que ya interpretaron en las sagas del trepamuros protagonizadas por Andrew Garfield y Tobey Maguire, quienes también se rumorea que estarán en la cinta. La película llegará a los cines en diciembre de este año.