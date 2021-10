Spider-Man: No Way Home confirma a Andrew Garfield... en su merchandising ruso

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

A pesar de que ni Andrew Garfield ni Tobey Maguire aparecieron en el tráiler de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), los fans no dejan de buscar pruebas que demuestren que ambas encarnaciones del trepamuros estarán en el filme. La última de ellas la han encontrado, ni más ni menos, que con un paquete de Skittles.

La cuenta de Twitter Spider-Man No Way Home News And Countdown ha compartido imágenes del sitio web que las chocolatinas tienen en Rusia. En él puede verse una valla publicitaria que muestra al superhéroe con el traje que vistió Garfield.

A pesar de que hace semanas se filtró un vídeo tras las cámaras en el que podía verse al intérprete junto a quien parecía Tobey Maguire, la imagen mostrada por Skittles es la primera prueba presuntamente oficial de la participación de Andrew Garfield en el filme.

If you go on to the Russian skittles website and follow all the instructions you will see a billboard with Garfield's Spider-Man that plays a trailer saying "there is no way home"



Link: https://t.co/hjgyq7EV7m pic.twitter.com/dTxpKCuhnS