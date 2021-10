Spider-Man No Way Home: Revelado el tiempo que Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecerán en la película

MADRID, 7 Oct. (CulturaOcio) -

A pesar de que Sony aún no ha confirmado la presencia de Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), es un secreto a voces que ambos actores estarán en el filme. Esto hace que muchos fans se pregunten si su aparición se limitará a un simple cameo o si, en cambio, contarán con un importante peso en la trama.

Los fans podrían estar de enhorabuena ya que, según una filtración compartida en Reedit, ambas encarnaciones del trepamuros tendrán una cantidad notable de tiempo en pantalla. Concretamente, se señala que, entre los dos, sumarán unos 40 minutos, lo cual, de confirmarse que la cinta dure 129 minutos como muchas fuentes apuntan, supone un tercio de la nueva película de Spider-Man.

Aunque medios como @Spider_Leaks y We Got This Covered se han hecho eco de esta información, la vaguedad de la fuente hace que deba ser tomada con mucha cautela.

Junto a los actores mencionados y el Spider-Man actual, Tom Holland, regresarán varios villanos de anteriores encarnaciones a la de Tom Holland, como el Doctor Octopus de Alfred Molina que aparece en el tráiler y Jaime Fox, que dará vida a Electro, así como la más que posible presencia del Duende Verde de Willem Dafoe.

Además, habrá varios 'sospechosos habituales' de esta trilogía como Zendaya, Jacob Batalon y Marisa Tomei, los cuales retoman sus papeles como MJ, Ned y la tía May. En esta ocasión, el Doctor Strange de Benedict Cumberbatch acompañará al joven héroe trepamuros.

A pesar de no estar confirmado, también hay rumores de que el filme podría contar con la aparición de Charlie Cox, quien dio vida a Matt Murdock, más conocido como Daredevil, en la serie de Netflix, como el abogado que defenderá a Parker. Spider-Man: No Way Home llegará a las salas el próximo 17 de diciembre.